Подмосковный омбудсмен рассказала о семье, в которой ребенка ранили ножом

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным прокуратуры Московской области, сожитель матери двоих детей был в состоянии алкогольного опьянения бросил нож в сторону детей из-за того, что ему мешал шум, который создавали ребята. В результате один из мальчиков был доставлен в больницу с колото-резаным ранением.
«К счастью, мальчик не получил серьезных повреждений и скоро восстановится. Сейчас его состояние стабильное, ему была оказана медицинская помощь и наложены швы», — рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Омбудсмен также добавила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство ребенка.
Мишонова упомянула, что правоохранительные органы уже ранее интересовались этой семьей.
«Семейная ситуация не простая, проблемы есть не только с алкоголем. Органы профилактики знают о семье, проводят профилактическую работу с февраля этого года и оказывают социальную поддержку. Надеемся, что мать сделает нужные выводы из данного инцидента и жизнь детей (у женщины еще есть маленький ребенок) станет лучше», — пояснила собеседница.