Подмосковный омбудсмен рассказала о семье, в которой ребенка ранили ножом

«Семейная ситуация не простая, проблемы есть не только с алкоголем. Органы профилактики знают о семье, проводят профилактическую работу с февраля этого года и оказывают социальную поддержку. Надеемся, что мать сделает нужные выводы из данного инцидента и жизнь детей (у женщины еще есть маленький ребенок) станет лучше», — пояснила собеседница.