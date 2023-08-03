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Подача заявок на фестиваль рекламы «1Й» продлена до 20 августа

3 августа 2023, 12:19
Фото: пресс-служба 1Й
Первый региональный фестиваль рекламы («1Й») продлил сроки подачи заявок до 20 августа включительно. Организаторы фестиваля напомнили, что он рассчитан на тех, кто работает в регионах и создает рекламные кампании для локальных брендов.

Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.

Главная задача фестиваля заключается в том, чтобы найти самых талантливых представителей рекламной отрасли со всей России. «1Й» может стать трамплином для небольших агентств из регионов в фестивально-конкурсную индустрию на всероссийском уровне, передает properm.ru.

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан рассказал, что название фестиваля «Первый» выбрано потому, что для многих участников он действительно становится самым первым в фестивальной жизни. Поэтому, говорит он, для ассоциации было важно сделать его как можно более доступным для участников: была разработана простая форма подачи заявки, предложена демократичная цена и система скидок.

Принять участие в конкурсе могут рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры. Конкурсные работы принимаются в трех категориях: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Члены жюри будут оценивать их более чем в 40 номинациях: от нативной рекламы до диджитал-кампаний.

Также в этом году впервые по просьбам участников была введена дополнительная номинация в блоке ACTIVATIONS — «Лучшая брендированная продукция». Здесь можно представить портфолио по разработке собственных торговых марок, брендированной одежды и другого мерча.

Заявки на конкурс принимаются на сайте фестиваля до 20 августа включительно. Церемония награждения победителей состоится на национальном рекламном форуме «Регионы» в Екатеринбурге 14 сентября.

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