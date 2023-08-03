Подача заявок на фестиваль рекламы «1Й» продлена до 20 августа

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан рассказал, что название фестиваля «Первый» выбрано потому, что для многих участников он действительно становится самым первым в фестивальной жизни. Поэтому, говорит он, для ассоциации было важно сделать его как можно более доступным для участников: была разработана простая форма подачи заявки, предложена демократичная цена и система скидок.