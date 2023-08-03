«Почта России» поддержит онлайн-торговлю в малых городах Ивановской области

В настоящее время «Почта России» также налаживает сотрудничество с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. На сегодняшний день уже реализован пилотный проект с компанией «ЭкоМир» — единственным отечественным переработчиком трикотажного вторсырья. Кроме того, рассматривается его масштабирование на другие субъекты РФ. Серверным оборудованием компании «Аквариус» из Ивановской области уже оборудованы ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи.