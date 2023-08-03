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«Почта России» поддержит онлайн-торговлю в малых городах Ивановской области

3 августа 2023, 14:51
Фото: piqsels.com
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков встретился с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Обсуждалась стратегия развития почтовой связи, а также обеспечение жителей малых городов современным набором сервисов и услуг.

По данным на текущий год, в Ивановской области работают 292 отделения «Почты России». Из них 179 расположены в сельской местности. Именно эти отделения являются наиболее значимой частью социальной инфраструктуры. В прошлом году силами «Почты России» проведена модернизация 6 поселковых отделений. В 2023 году после модернизации и ремонтов заработают еще 9 почтовых отделений. Об этом пишет newsnn.ru.

«Почта России» работает над развитием отделений как центров притяжения, где жители малых городов и населенных пунктов получают доступ к широкому набору услуг и современному рынку потребительских товаров, — поделился Михаил Волков. — Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России».

Волков также добавил, что наряду с предоставлением традиционных услуг ведомство развивает сотрудничество с онлайн-площадками Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет». Например, совсем скоро заказы Ozon в Ивановской области можно получить в 19 отделениях, в планах подключение еще 113 пунктов.

Жители региона ждут, чтобы почтовые отделения работали ритмично, стабильно, а их сотрудники получали достойные зарплаты. Об этом сказал Станислав Воскресенский.

В настоящее время «Почта России» также налаживает сотрудничество с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. На сегодняшний день уже реализован пилотный проект с компанией «ЭкоМир» — единственным отечественным переработчиком трикотажного вторсырья. Кроме того, рассматривается его масштабирование на другие субъекты РФ. Серверным оборудованием компании «Аквариус» из Ивановской области уже оборудованы ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи.

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