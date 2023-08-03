Охота на брата. Омский суд отклонил апелляцию по делу об убийстве на охоте

Тюкалинский городской суд установил, что 26 августа 2022 года двое братьев находились на охоте на берегу озера Круглого в Тюкалинском муниципальном районе. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил два выстрела в своего брата, ранив его в ногу и шею, от чего тот скончался на месте.