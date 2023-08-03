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Охота на брата. Омский суд отклонил апелляцию по делу об убийстве на охоте

3 августа 2023, 11:10
Фото: 1MI
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Суд отклонил апелляцию жителя Омской области по делу об убийстве брата на охоте

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по уголовному делу об убийстве на охоте.

Тюкалинский городской суд установил, что 26 августа 2022 года двое братьев находились на охоте на берегу озера Круглого в Тюкалинском муниципальном районе. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил два выстрела в своего брата, ранив его в ногу и шею, от чего тот скончался на месте.

В судебном заседании мужчина отрицал наличие умысла на убийство и нахождение в нетрезвом виде, однако оценив все факты, суд пришел в выводу о виновности подозреваемого, сообщает пресс-служба Омского областного суда.

Виновному в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) назначено наказание в виде 7 лет и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Изучив материалы дела, Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор Тюкалинского суда без изменений.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Убийство#Убийца#Жестокое убийство#Охота#Уголовное дело#Суд#Омский областной суд#Судья#Ранение#Огнестрельное ранение
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