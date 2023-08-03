Охота на брата. Омский суд отклонил апелляцию по делу об убийстве на охоте

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Тюкалинский городской суд установил, что 26 августа 2022 года двое братьев находились на охоте на берегу озера Круглого в Тюкалинском муниципальном районе. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершил два выстрела в своего брата, ранив его в ногу и шею, от чего тот скончался на месте.
В судебном заседании мужчина отрицал наличие умысла на убийство и нахождение в нетрезвом виде, однако оценив все факты, суд пришел в выводу о виновности подозреваемого, сообщает пресс-служба Омского областного суда.
Виновному в преступлении по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) назначено наказание в виде 7 лет и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима.
Изучив материалы дела, Омский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор Тюкалинского суда без изменений.