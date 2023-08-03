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Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»

3 августа 2023, 02:50
Фото: Город55
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В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»

Синоптики спрогнозировали, когда ситуация улучшится, однако это не исключает, что режим НМУ объявят вечером снова.

В Омске уже неделю действует режим неблагоприятных метеоусловий. Сегодня, 3 августа, он будет ориентировочно до 11 часов, степень опасности — первая.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС объявляют его с 27 июля ежедневно. В этот период вредные примеси оседают в атмосферном воздухе. Предприятия должны снизить количество выбросов во время режима НМУ, однако то, что местные заводы предупреждены, стало известно только вчера от регионального минприроды.

К слову, накануне, 2 августа, в Ленинском округе было превышено содержание сероводорода в воздухе (1,89 ПДК). Максимальная концентрация вещества составила 0,0151 мг/м3. Есть также информация о выбросах 31 июля. В Кировском округе оказалось слишком много сероводорода (1,1 ПДК) и метантиолов (1,02 ПДК).

Жители Омска и его области массово жалуются на загрязненный воздух, кто-то даже задал вопросы врио губернатора Виталию Хоценко в соцсетях. Сегодня, 3 августа, он проведет прямой эфир в соцсетях, но в комментариях омичи уже не надеются, что кто-то обратит внимание на эту проблему.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Экология#Здоровье#Выбросы#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС
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