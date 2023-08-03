Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»

Жители Омска и его области массово жалуются на загрязненный воздух, кто-то даже задал вопросы врио губернатора Виталию Хоценко в соцсетях. Сегодня, 3 августа, он проведет прямой эфир в соцсетях, но в комментариях омичи уже не надеются, что кто-то обратит внимание на эту проблему.