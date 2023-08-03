На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей

Напомним, что в марте 2023 года объявляли аукционы на разработку проектной документации на снос еще 8 аварийных домов. Жилье расположено по улице Кирпичный 7-й поселок, 18; 20 линия, 25; 5-я Путевая, 97; 1-я Тепловозная, 6А; Улица Гоголя, 80; Улица 2-я Челюскинцев, 19а; Улица 5-я Чередовая, 33 и Улица 5-я Чередовая, 31. Однако торги на снос этих аварийных построек в Омске пока не объявляли.