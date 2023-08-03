На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Омское УДХБ ищет подрядчика, который снесет аварийный жилой дом по адресу Малый Литейный переулок, 10 в Ленинском округе. Работы по сносу оценили в 973 298,59 рублей. Подрядчика собираются выбрать 11 августа.
На демонтаж одноэтажного дома, построенного в 1957 году, дается 30 дней. Проект организации работ по сносу здания подготовило ООО «Строительно-производственное объединение „Урал“» из Екатеринбурга. В марте из городского бюджета на разработку проектной документации выделяли 72,8 тысяч рублей.
Напомним, что в марте 2023 года объявляли аукционы на разработку проектной документации на снос еще 8 аварийных домов. Жилье расположено по улице Кирпичный 7-й поселок, 18; 20 линия, 25; 5-я Путевая, 97; 1-я Тепловозная, 6А; Улица Гоголя, 80; Улица 2-я Челюскинцев, 19а; Улица 5-я Чередовая, 33 и Улица 5-я Чередовая, 31. Однако торги на снос этих аварийных построек в Омске пока не объявляли.