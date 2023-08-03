На Сахалине пройдёт Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа»

— Отмечу, что форум «ОстроVа» стал для нас неотъемлемой частью культурной и общественной жизни региона, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. — Это ещё одна возможность для нашей молодежи самореализоваться, представить свои идеи на суд экспертов и коллег, это общение с талантливыми сверстниками из других регионов. Сегодня Сахалин и Курилы динамично развиваются, создаются новые рабочие места, запускаются крупные проекты. Однако особое внимание должно уделяться именно молодежи, ведь это наше будущее. Именно ради нее мы добились строительства на Сахалине современного кампуса мирового уровня.