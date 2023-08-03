Музыкальный трамвай, раритетный револьвер и дома из соломы. Омск сегодня

Сегодня в городской администрации рассказали, что 5 августа праздничный вагон отправится по маршруту №4. Движение он начнет от трамвайной остановки «Котельникова» в 11:13 и поедет до остановки «Посёлок Амурский», а после двинется в обратном направлении. Музыкальный вагон будет легко узнать по украшению — разноцветным нотам, шарам и цветам. Внутри пассажиров ждет живая музыка, игры и сладкие призы.