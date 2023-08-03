Музыкальный трамвай, раритетный револьвер и дома из соломы. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Новость №1. В День города омичи смогут прокатиться на музыкальном трамвае
Сегодня в городской администрации рассказали, что 5 августа праздничный вагон отправится по маршруту №4. Движение он начнет от трамвайной остановки «Котельникова» в 11:13 и поедет до остановки «Посёлок Амурский», а после двинется в обратном направлении. Музыкальный вагон будет легко узнать по украшению — разноцветным нотам, шарам и цветам. Внутри пассажиров ждет живая музыка, игры и сладкие призы.
Новость №2. Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции
В пресс-службе полиции рассказали о пожилой сельчанке, которая нашла в дровнике огнестрельное оружие времен Гражданской войны. По ее словам, оно могло принадлежать ее умершему мужу. Раритетную находку обнаружили в Калачинском районе. Специалисты предварительно оценили, что это иностранное оружие изготовлено в конце XIX века в Бельгии.
Новость №3. Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы
СибАДИ занимается разработкой новой технологии строительства, в которой используется солома. Это обычный материал, но его применение может быть уникальным. Идею подробно описал доктор технических наук, доцент и профессор кафедры «Строительные конструкции» СибАДИ — Сергей Макеев. Он объяснил, что дом из соломы можно построить очень быстро. Преимущество заключается в особенных характеристиках.