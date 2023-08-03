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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

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Музыкальный трамвай, раритетный револьвер и дома из соломы. Омск сегодня

3 августа 2023, 14:34
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В День города омичи смогут прокатиться на музыкальном трамвае

Сегодня в городской администрации рассказали, что 5 августа праздничный вагон отправится по маршруту №4. Движение он начнет от трамвайной остановки «Котельникова» в 11:13 и поедет до остановки «Посёлок Амурский», а после двинется в обратном направлении. Музыкальный вагон будет легко узнать по украшению — разноцветным нотам, шарам и цветам. Внутри пассажиров ждет живая музыка, игры и сладкие призы.

В День города омичи смогут прокатиться на музыкальном трамвае
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Новость №2. Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции

В пресс-службе полиции рассказали о пожилой сельчанке, которая нашла в дровнике огнестрельное оружие времен Гражданской войны. По ее словам, оно могло принадлежать ее умершему мужу. Раритетную находку обнаружили в Калачинском районе. Специалисты предварительно оценили, что это иностранное оружие изготовлено в конце XIX века в Бельгии.

Омская пенсионерка нашла раритетный револьвер, который был у английской полиции
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Новость №3. Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы

СибАДИ занимается разработкой новой технологии строительства, в которой используется солома. Это обычный материал, но его применение может быть уникальным. Идею подробно описал доктор технических наук, доцент и профессор кафедры «Строительные конструкции» СибАДИ — Сергей Макеев. Он объяснил, что дом из соломы можно построить очень быстро. Преимущество заключается в особенных характеристиках.

Омские ученые из СибАДИ разработали технологию строительства домов из соломы
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#Трамвай#Трамваи#Музыка#Музыканты#Оружие#Анастасия Баянова#Итоги дня#Омск#Омская область#Полиция#Строительство дома#Строитель
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