Мужчина обвиняется в убийстве беременной женщины в Челябинске

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Согласно информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в ходе конфликта он распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пострадавшей и нанес множество ножевых ударов беременной женщине, при этом ее 4-летняя дочь была свидетелем происходящего. Преступление было совершено 18 августа 2022 года в квартире на улице Краснознаменная, пишет ФедералПресс.
Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ, а именно в убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности, с особой жестокостью.
34-летнему обвиняемому, кроме судебного разбирательства, назначено обязательное медицинское лечение.