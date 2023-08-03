Мужчина обвиняется в убийстве беременной женщины в Челябинске

Жителя Челябинска будут судить за убийство беременной женщины. По версии следствия, мужчина внезапно пришел к выводу, что женщина испытывает к нему чувства и сначала стал слишком навязчивым, а затем, после отказа женщины, проявил агрессию.