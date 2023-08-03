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Мужчина обвиняется в убийстве беременной женщины в Челябинске

3 августа 2023, 06:26
Жителя Челябинска будут судить за убийство беременной женщины. По версии следствия, мужчина внезапно пришел к выводу, что женщина испытывает к нему чувства и сначала стал слишком навязчивым, а затем, после отказа женщины, проявил агрессию.

Согласно информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в ходе конфликта он распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо пострадавшей и нанес множество ножевых ударов беременной женщине, при этом ее 4-летняя дочь была свидетелем происходящего. Преступление было совершено 18 августа 2022 года в квартире на улице Краснознаменная, пишет ФедералПресс.

Мужчину обвиняют по статье Уголовного кодекса РФ, а именно в убийстве женщины, находящейся в состоянии беременности, с особой жестокостью.

34-летнему обвиняемому, кроме судебного разбирательства, назначено обязательное медицинское лечение.

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