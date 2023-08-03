Минфин России готовит приказ о снижении цены на этиловый спирт до 55 рублей за литр

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Министерство финансов России информирует о своих планах по установлению новой минимальной цены на этиловый спирт, который в настоящее время составляет 68 рублей за литр, пишет RT.
Основной причиной принятия такого решения стало снижение цен на зерновые культуры на российском рынке в результате высокого урожая в 2022 году.
Предполагается, что приказ вступит в силу с момента его опубликования. Таким образом, это изменение может стать важным шагом для отрасли, влияя на стоимость этилового спирта и связанных с ним продуктов.