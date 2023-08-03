Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Минфин России готовит приказ о снижении цены на этиловый спирт до 55 рублей за литр

3 августа 2023, 10:20
Минфин России разрабатывает проект приказа, предусматривающий снижение минимальной цены на этиловый спирт, полученный из пищевого сырья, до 55 рублей за литр.

Министерство финансов России информирует о своих планах по установлению новой минимальной цены на этиловый спирт, который в настоящее время составляет 68 рублей за литр, пишет RT.

Основной причиной принятия такого решения стало снижение цен на зерновые культуры на российском рынке в результате высокого урожая в 2022 году.

Предполагается, что приказ вступит в силу с момента его опубликования. Таким образом, это изменение может стать важным шагом для отрасли, влияя на стоимость этилового спирта и связанных с ним продуктов.

Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Сегодня, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Сегодня, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Сегодня, 09:04
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Сегодня, 08:48
Важно. В правительстве поддержали проект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации
Сегодня, 11:45