Крупная кража драгоценностей семьи из России в Барселоне

Среди украденных предметов была редкая модель сумки Sacs Bijou Birkin, которая была инкрустирована 2712 бриллиантами и стоит порядка двух миллионов долларов. Также в украденных вещах было 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь Chanel, брошь в виде лебедя стоимостью 600 000 евро, часы Bulgari, кольцо с бриллиантом весом 47 карат и другие драгоценности, пишет Общественная служба новостей.