Крупная кража драгоценностей семьи из России в Барселоне

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Среди украденных предметов была редкая модель сумки Sacs Bijou Birkin, которая была инкрустирована 2712 бриллиантами и стоит порядка двух миллионов долларов. Также в украденных вещах было 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь Chanel, брошь в виде лебедя стоимостью 600 000 евро, часы Bulgari, кольцо с бриллиантом весом 47 карат и другие драгоценности, пишет Общественная служба новостей.
Благодаря оперативности полиции и мониторингу камер наблюдения, были задержаны два мужчины, которые находились в арендованном автомобиле на парковке с украденными вещами. Все драгоценности были обнаружены на месте и успешно возвращены владельцам.