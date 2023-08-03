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Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:17

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Крупная кража драгоценностей семьи из России в Барселоне

3 августа 2023, 19:16
Семью из России обокрали в аэропорту Барселоны на сумму около 8,5 млн евро. По информации издания Barna Dario, преступники похитили чемодан и сумку с драгоценностями.

Среди украденных предметов была редкая модель сумки Sacs Bijou Birkin, которая была инкрустирована 2712 бриллиантами и стоит порядка двух миллионов долларов. Также в украденных вещах было 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь Chanel, брошь в виде лебедя стоимостью 600 000 евро, часы Bulgari, кольцо с бриллиантом весом 47 карат и другие драгоценности, пишет Общественная служба новостей.

Благодаря оперативности полиции и мониторингу камер наблюдения, были задержаны два мужчины, которые находились в арендованном автомобиле на парковке с украденными вещами. Все драгоценности были обнаружены на месте и успешно возвращены владельцам.

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