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Хоценко сообщил о планах обновить троллейбусный парк Омска на 100% до конца года

3 августа 2023, 14:14
Фото: Город55
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В 2023 году для города купили 40 современных троллейбусов «Адмирал», из них 10 — уже вышли на линию.

Сегодня, 3 июля, врио губернатора Виталий Хоценко пообщался в прямом эфире с жителями Омской области. Во время разговора он поделился планами по обновлению общественного транспорта г. Омска. Так, до конца года троллейбусный парк рассчитывают обновить на 100%.

Деньги на покупку современных троллейбусов «Адмирал» регион получил в рамках инфраструктурного кредита, выделенного для обеспечения транспортной доступности строящихся в Кировском округе микрорайонов.

9 троллейбусов приобрели в 2022 году, еще 40 — в 2023-м. По словам Хоценко, 10 новых троллейбусов выпустили в линию, остальные 30 машин появятся на городских улицах до ноября.

«На сегодняшний момент около 85% автопарка троллейбусов заменено. Ведется работа по доведению этого показателя до ста процентов и увеличению их количества по отношению к автобусам», — отметил врио губернатора.
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#Юлия Истомина#Общественный транспорт#Транспорт#Троллейбусы#Автобусы#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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