Хоценко сообщил о планах обновить троллейбусный парк Омска на 100% до конца года

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Сегодня, 3 июля, врио губернатора Виталий Хоценко пообщался в прямом эфире с жителями Омской области. Во время разговора он поделился планами по обновлению общественного транспорта г. Омска. Так, до конца года троллейбусный парк рассчитывают обновить на 100%.
Деньги на покупку современных троллейбусов «Адмирал» регион получил в рамках инфраструктурного кредита, выделенного для обеспечения транспортной доступности строящихся в Кировском округе микрорайонов.
9 троллейбусов приобрели в 2022 году, еще 40 — в 2023-м. По словам Хоценко, 10 новых троллейбусов выпустили в линию, остальные 30 машин появятся на городских улицах до ноября.
«На сегодняшний момент около 85% автопарка троллейбусов заменено. Ведется работа по доведению этого показателя до ста процентов и увеличению их количества по отношению к автобусам», — отметил врио губернатора.