Хоценко сообщил о планах обновить троллейбусный парк Омска на 100% до конца года

Сегодня, 3 июля, врио губернатора Виталий Хоценко пообщался в прямом эфире с жителями Омской области. Во время разговора он поделился планами по обновлению общественного транспорта г. Омска. Так, до конца года троллейбусный парк рассчитывают обновить на 100%.