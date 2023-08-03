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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

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Хоценко рассказал, что ремонт дорог в Омской области ведется опережающими темпами

3 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
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В этом году объем дорожного фонда вырос на 4 млрд рублей.

Во время прямого эфира в соцсетях врио губернатора Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей о ремонте и строительстве дорог.

«Стараюсь каждую неделю ездить сам за рулем. Чтобы узнать качество дорог, нужно самому баранку покрутить — никто еще ничего лучше не придумал, — сказал Хоценко.

В 2023 году объем дорожного фонда в Омской области увеличился на 4 млрд до 19 млрд рублей. В регионе собираются построить 27 км новых дорог и отремонтировать около 80 км.

Продолжается реконструкция дороги Омск-Нижняя Омка — в этом году в рамках нацпроекта ремонтируют участок с 19-го по 26 км. Дополнительно на этот объект правительство РФ выделит 300 млн рублей. В следующем году откроют Ленинградский мост в Омске. По словам врио губернатора, обустроить дороги раньше срока поможет федеральное финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Эти деньги регион получит в ближайшее время.

Виталий Хоценко сегодня проведет прямой эфир и ответит на вопросы омичей
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#Юлия Истомина#Дороги#Ремонт дорог#Строительство#Правительство#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Финансы#Общество#Город#Политика#Новости#Омск#Омская область
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