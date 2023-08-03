Хоценко рассказал, что ремонт дорог в Омской области ведется опережающими темпами

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Во время прямого эфира в соцсетях врио губернатора Виталий Хоценко ответил на вопросы омичей о ремонте и строительстве дорог.
«Стараюсь каждую неделю ездить сам за рулем. Чтобы узнать качество дорог, нужно самому баранку покрутить — никто еще ничего лучше не придумал, — сказал Хоценко.
В 2023 году объем дорожного фонда в Омской области увеличился на 4 млрд до 19 млрд рублей. В регионе собираются построить 27 км новых дорог и отремонтировать около 80 км.
Продолжается реконструкция дороги Омск-Нижняя Омка — в этом году в рамках нацпроекта ремонтируют участок с 19-го по 26 км. Дополнительно на этот объект правительство РФ выделит 300 млн рублей. В следующем году откроют Ленинградский мост в Омске. По словам врио губернатора, обустроить дороги раньше срока поможет федеральное финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Эти деньги регион получит в ближайшее время.