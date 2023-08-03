Хоценко рассказал, что ремонт дорог в Омской области ведется опережающими темпами

Продолжается реконструкция дороги Омск-Нижняя Омка — в этом году в рамках нацпроекта ремонтируют участок с 19-го по 26 км. Дополнительно на этот объект правительство РФ выделит 300 млн рублей. В следующем году откроют Ленинградский мост в Омске. По словам врио губернатора, обустроить дороги раньше срока поможет федеральное финансирование в размере 1,5 млрд рублей. Эти деньги регион получит в ближайшее время.