Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Изображение материала

ФОМС: Цифровые полисы получили более миллиона жителей новых регионов

3 августа 2023, 07:11
Фото: пресс-служба ФОМС
Количество жителей новых регионов, которые оформили цифровые полисы ОМС, уже перешло миллионный рубеж.

Напомним, что полисы обязательного медицинского страхования населению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей начали выдавать с начала марта 2023 года, пишут regnum.ru.

По словам председателя Федерального ФОМС Ильи Баланина, тот факт, что более миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС, свидетельствует о повышении доступности качественной медпомощи для населения. В организации системы ОМС в новых регионах помогают представители федерального и территориальных ФОМС. Их поддержка заключается в предоставлении организационной и методологической помощи.

Для оформления цифрового полиса ОМС жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже официально получили гражданство Российской Федерации, требуется предъявить СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. Детям до четырнадцатилетнего возраста полис выдается при предъявлении СНИЛС (при наличии), свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность законного представителя.

Заявление на выдачу полиса ОМС принимаются в отделениях МФЦ, территориальных ФОМС, мобильных офисах, на портале госуслуг (доступно для пользователей с подтвержденной учетной записью).

В июле по просьбам населения в новых регионах было открыто примерно пятьдесят дополнительных пунктов, где выдаются и оформляются полисы ОМС. Всего в этих субъектах действуют примерно 125 таких пунктов.

Сведения об адресах и графике работы основных и дополнительных пунктов по выдаче полисов ОМС опубликованы в телеграм-каналах территориальных фондов обязательного медицинского страхования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Сегодня, 08:56
Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области
Сегодня, 08:38
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Сегодня, 09:04
На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей
Сегодня, 04:41
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Сегодня, 08:48