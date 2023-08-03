ФОМС: Цифровые полисы получили более миллиона жителей новых регионов

По словам председателя Федерального ФОМС Ильи Баланина, тот факт, что более миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС, свидетельствует о повышении доступности качественной медпомощи для населения. В организации системы ОМС в новых регионах помогают представители федерального и территориальных ФОМС. Их поддержка заключается в предоставлении организационной и методологической помощи.