ФОМС: Цифровые полисы получили более миллиона жителей новых регионов

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:11
Напомним, что полисы обязательного медицинского страхования населению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей начали выдавать с начала марта 2023 года, пишут regnum.ru.
По словам председателя Федерального ФОМС Ильи Баланина, тот факт, что более миллиона жителей новых регионов получили полисы ОМС, свидетельствует о повышении доступности качественной медпомощи для населения. В организации системы ОМС в новых регионах помогают представители федерального и территориальных ФОМС. Их поддержка заключается в предоставлении организационной и методологической помощи.
Для оформления цифрового полиса ОМС жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже официально получили гражданство Российской Федерации, требуется предъявить СНИЛС и документ, удостоверяющий личность. Детям до четырнадцатилетнего возраста полис выдается при предъявлении СНИЛС (при наличии), свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность законного представителя.
Заявление на выдачу полиса ОМС принимаются в отделениях МФЦ, территориальных ФОМС, мобильных офисах, на портале госуслуг (доступно для пользователей с подтвержденной учетной записью).
В июле по просьбам населения в новых регионах было открыто примерно пятьдесят дополнительных пунктов, где выдаются и оформляются полисы ОМС. Всего в этих субъектах действуют примерно 125 таких пунктов.
Сведения об адресах и графике работы основных и дополнительных пунктов по выдаче полисов ОМС опубликованы в телеграм-каналах территориальных фондов обязательного медицинского страхования ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.