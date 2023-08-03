Эзотерик: массовый телефонный гипноз может быть причиной поджогов военкоматов в РФ

«Это люди, которые не очень уверены в себе психологически, которые не могут противостоять этим манипуляциям, не могут их определить, и они становятся жертвами. На другом конце провода происходит воздействие через голос, звуки, интонацию. Есть много методов, которые могут заставить человека сделать то, что нужно звонящему», — подчеркнула Панина.