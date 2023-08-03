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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 10:08

Эзотерик: массовый телефонный гипноз может быть причиной поджогов военкоматов в РФ

3 августа 2023, 09:57
В настоящее время в России все чаще происходят поджоги военкоматов, о чем сообщают СМИ со ссылкой на ФСБ. Многие из задержанных нарушителей говорят, что их спровоцировали мошенники, звонившие им по телефону.

При этом различные источники утверждают, что аферисты звонят не из России. Учитывая сходство случаев, эзотерик Аделина Панина не исключает возможность массового телефонного гипноза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Есть такая наука, называемая нейролингвистическим программированием, или НЛП. С помощью этих методов можно очень эффективно воздействовать на определенные точки. Вероятно, это были массовые звонки, и каждый получатель стал жертвой гипноза», — отметила специалист.

Применение гипноза, по словам Паниной, позволяет создать у неподготовленного человека иллюзию, что он делает что-то полезное, что спасает ситуацию.

«Такому человеку рассказывают, что это будет хорошо для него, они стараются сопереживать его проблеме. Внушают, что поджог военкомата, например, принесет только пользу и принесет благо всему миру», — объяснила эзотерик.

Эксперт добавила, что звонившие были опытными манипуляторами. Они применяли свои методы к наиболее восприимчивым людям.

«Это люди, которые не очень уверены в себе психологически, которые не могут противостоять этим манипуляциям, не могут их определить, и они становятся жертвами. На другом конце провода происходит воздействие через голос, звуки, интонацию. Есть много методов, которые могут заставить человека сделать то, что нужно звонящему», — подчеркнула Панина.

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