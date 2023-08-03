Эзотерик: массовый телефонный гипноз может быть причиной поджогов военкоматов в РФ

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
При этом различные источники утверждают, что аферисты звонят не из России. Учитывая сходство случаев, эзотерик Аделина Панина не исключает возможность массового телефонного гипноза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Есть такая наука, называемая нейролингвистическим программированием, или НЛП. С помощью этих методов можно очень эффективно воздействовать на определенные точки. Вероятно, это были массовые звонки, и каждый получатель стал жертвой гипноза», — отметила специалист.
Применение гипноза, по словам Паниной, позволяет создать у неподготовленного человека иллюзию, что он делает что-то полезное, что спасает ситуацию.
«Такому человеку рассказывают, что это будет хорошо для него, они стараются сопереживать его проблеме. Внушают, что поджог военкомата, например, принесет только пользу и принесет благо всему миру», — объяснила эзотерик.
Эксперт добавила, что звонившие были опытными манипуляторами. Они применяли свои методы к наиболее восприимчивым людям.
«Это люди, которые не очень уверены в себе психологически, которые не могут противостоять этим манипуляциям, не могут их определить, и они становятся жертвами. На другом конце провода происходит воздействие через голос, звуки, интонацию. Есть много методов, которые могут заставить человека сделать то, что нужно звонящему», — подчеркнула Панина.