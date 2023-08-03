Евросоюз снова открывает двери для японских продуктов

С четверга уже не требуется прилагать сертификаты, подтверждающие результаты радиационной проверки и происхождение продукции, к таким товарам, как дикорастущие грибы и ряд морепродуктов из Японии, которые поставляются в ЕС. Таким образом, импорт этих продуктов становится проще и менее ограниченным.