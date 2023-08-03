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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Евросоюз снова открывает двери для японских продуктов

3 августа 2023, 11:12
По прошествии 12 лет, Европейский союз (ЕС) принял решение о снятии ограничений на импорт продуктов питания из Японии, которые были введены в результате аварии на Фукусимской атомной электростанции в 2011 году.

Как сообщает The Japan Times, японские официальные лица считают, что это решение станет своего рода сигналом другим странам, которые до сих пор ограничивали импорт японских продуктов питания, пишет RT.

С четверга уже не требуется прилагать сертификаты, подтверждающие результаты радиационной проверки и происхождение продукции, к таким товарам, как дикорастущие грибы и ряд морепродуктов из Японии, которые поставляются в ЕС. Таким образом, импорт этих продуктов становится проще и менее ограниченным.

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