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ДТП на трассе: погиб пятилетний ребенок

3 августа 2023, 06:17
На дороге «Вилюй» в Якутии произошла авария, в которой погиб пятилетний ребенок. Причиной этого несчастного случая стала его мать, которая села за руль без прав и находилась в состоянии опьянения.

По информации УГИБДД МВД РФ по республике, 35-летняя женщина, управляющая Toyota Ipsum, не справилась с управлением и съехала с дороги, что привело к перевороту автомобиля. В то время ее сын находился на заднем сидении без специального устройства для его безопасности. В результате мальчик получил тяжелые травмы и скончался до прибытия скорой помощи. Сама женщина, будучи пристегнутой ремнем безопасности, не пострадала, пишет ФедералПресс.

Выяснилось, что мать была под воздействием алкоголя, что подтвердили медицинские анализы — уровень алкоголя в ее крови составлял 0,75 грамма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, она не имеет прав на вождение. За последний год она уже пять раз была привлечена к ответственности за езду без прав, управление незарегистрированным автомобилем и другие нарушения. Все обстоятельства этой трагедии предстоит выяснить следствию.

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