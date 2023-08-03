ДТП на трассе: погиб пятилетний ребенок

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
По информации УГИБДД МВД РФ по республике, 35-летняя женщина, управляющая Toyota Ipsum, не справилась с управлением и съехала с дороги, что привело к перевороту автомобиля. В то время ее сын находился на заднем сидении без специального устройства для его безопасности. В результате мальчик получил тяжелые травмы и скончался до прибытия скорой помощи. Сама женщина, будучи пристегнутой ремнем безопасности, не пострадала, пишет ФедералПресс.
Выяснилось, что мать была под воздействием алкоголя, что подтвердили медицинские анализы — уровень алкоголя в ее крови составлял 0,75 грамма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, она не имеет прав на вождение. За последний год она уже пять раз была привлечена к ответственности за езду без прав, управление незарегистрированным автомобилем и другие нарушения. Все обстоятельства этой трагедии предстоит выяснить следствию.