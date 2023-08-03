ДТП на трассе: погиб пятилетний ребенок

Выяснилось, что мать была под воздействием алкоголя, что подтвердили медицинские анализы — уровень алкоголя в ее крови составлял 0,75 грамма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, она не имеет прав на вождение. За последний год она уже пять раз была привлечена к ответственности за езду без прав, управление незарегистрированным автомобилем и другие нарушения. Все обстоятельства этой трагедии предстоит выяснить следствию.