Дороги регионального значения приводят в порядок на Сахалине

— Дороги — это важнейшая часть жизни региона, это комфорт и безопасность сахалинцев и курильчан, и этому вопросу мы уделяем огромное внимание, — сказал Валерий Лимаренко. — Именно поэтому в области была в корне изменена система финансирования дорожного ремонта. Мы выделяем основные средства муниципалитетам, чтобы дороги были ровными, гладкими и удобными именно там, где ими чаще всего пользуются.