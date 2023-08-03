Диетолог: рис не рекомендуется употреблять с крахмалистыми продуктами

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Однако, в качестве дополнения к рису отлично подойдут морепродукты, водоросли, грибы и овощи, такие как морковь, кабачок и лук. Эти продукты можно комбинировать с рисом без каких-либо негативных последствий, пишет Pravda.Ru.
Касательно гречки, диетолог предупреждает, что ее нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами из-за содержания кальция. Кальций мешает усвоению железа, которое содержится в гречке, и из-за этого блюдо теряет пользу.
Ирина Писарева рекомендует ограничить потребление рисовых блюд пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.