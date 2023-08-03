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Published Сегодня, 11:50

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Диетолог: рис не рекомендуется употреблять с крахмалистыми продуктами

3 августа 2023, 11:50
По мнению диетолога Ирины Писаревой, рис не стоит употреблять вместе с крахмалистыми продуктами, такими как картофельное пюре, свекла, цветная капуста и баклажаны. Она объясняет, что такое сочетание может вызвать проблемы с пищеварением.

Однако, в качестве дополнения к рису отлично подойдут морепродукты, водоросли, грибы и овощи, такие как морковь, кабачок и лук. Эти продукты можно комбинировать с рисом без каких-либо негативных последствий, пишет Pravda.Ru.

Касательно гречки, диетолог предупреждает, что ее нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами из-за содержания кальция. Кальций мешает усвоению железа, которое содержится в гречке, и из-за этого блюдо теряет пользу.

Ирина Писарева рекомендует ограничить потребление рисовых блюд пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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