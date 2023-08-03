Депутаты Омского горсовета оценили ремонт тира в одной из школ ЦАО

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Омске сейчас идет работа над пилотным проектом: в школе №23, расположенной на улице 24-я Северная в Центральном административном округе, ремонтируют тир. Это происходит в рамках работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, о необходимости которой часто говорят в последнее время. В мае текущего года Омский городской совет одобрил ряд рекомендаций для мэрии, причем упоминалось и создание школьных тиров в каждом из округов города. Сегодня, 3 августа, руководство горсовета приехало в школу №23, чтобы посмотреть, как идут работы.
— Тир здесь существует с самого начала школы, — отметила депутат Наталья Старовойтова (школа находится на территории ее одномандатного округа). — Он был в хорошем состоянии и подходит по тем условиям, которые необходимы для проведения соревнований. Замечательно, что у детей появится возможность улучшать свои навыки в таком нужном деле, как стрелковая подготовка…
Работы сейчас идут полным ходом. Строителям предстоит отреставрировать и покрасить пол, провести отделку стен, разобраться с коммуникациями. Закончить они должны к 1 сентября, когда дети выйдут на учебу. Кстати, финансирует работы меценат — омский бизнесмен Илья Николин, владелец сети автосервисов «Реактор», президент Омского союза предпринимателей.
— 1 сентября у нас будет, наверное, первый образцовый тир в нашем городе, — констатировал председатель городского совета Владимир Корбут. — А дальше мы будем тиражировать и делать такие тиры в разных округах. Надеюсь, что это даст новый толчок для меценатского движения.
Вице-спикер Дмитрий Сахань объяснил, почему для пилотного проекта выбрали именно школу №23.
— Во-первых, смотрели по состоянию помещения, — уточнил он, — чтобы с минимальными средствами можно было к началу учебного года все закончить. Во-вторых, школа 23 находится в центре округа, и это важно, так как заниматься стрельбой здесь будут и дети из соседних школ. Будут проводиться окружные соревнования и, скажем, раз в год — уже общегородские соревнования на приз городского совета.
На открытие тира может приехать известная омская спортсменка Виталина Бацарашкина, олимпийский чемпион по стрельбе, которая устроит для школьников мастер-класс.
Отметим, что городские власти одобрили целый комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В их числе, скажем, поддержка школьных музеев и театров, развитие спортивных клубов, туризма, вовлечение детей в общественные организации.