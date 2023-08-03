Депутаты Омского горсовета оценили ремонт тира в одной из школ ЦАО

В Омске сейчас идет работа над пилотным проектом: в школе №23, расположенной на улице 24-я Северная в Центральном административном округе, ремонтируют тир. Это происходит в рамках работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, о необходимости которой часто говорят в последнее время. В мае текущего года Омский городской совет одобрил ряд рекомендаций для мэрии, причем упоминалось и создание школьных тиров в каждом из округов города. Сегодня, 3 августа, руководство горсовета приехало в школу №23, чтобы посмотреть, как идут работы.