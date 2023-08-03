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Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление

3 августа 2023, 08:48
Фото: 1MI
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На территории Омской области сохраняется риск возникновения пожаров

С 4 по 6 августа местами по региону ожидается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости).

Об этом сообщили в городской администрации со ссылкой на данные ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Пресс-служба ведомства напоминает, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, необходимо оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

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