«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Мэр Омска Сергей Шелест попросил бережно отнестись к экспонатам выставки «Флора». Экспозиция будет работать в Воскресенском и Выставочном скверах с 4 по 8 августа.
«Выставка еще не открыта, а газоны исчерчены велосипедными колесами; некоторые индивидуумы специально ждут высадки тех или иных растений, чтобы выкопать их и высадить у себя на участках; есть отдельная категория вандалов, которые пробуют на прочность только что собранные инсталляции. Да, территория находится под охраной, но она велика, и приставить кого-то к каждой композиции физически невозможно, — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Выставку от вандалов в этом году охраняет частное охранное предприятие «Свои». Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996 800 тысяч рублей. Фирма будет работать на объекте до 9 августа.