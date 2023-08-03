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«Будем ценить хорошее». Омичей попросили бережно отнестись к экспонатам «Флоры»

3 августа 2023, 11:03
Фото: Город55
Флора пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах

Мэр Омска попросил горожан бережно отнестись к экспонатам выставки «Флора»

Экспозиция будет работать с 4 по 8 августа.

Мэр Омска Сергей Шелест попросил бережно отнестись к экспонатам выставки «Флора». Экспозиция будет работать в Воскресенском и Выставочном скверах с 4 по 8 августа.

«Выставка еще не открыта, а газоны исчерчены велосипедными колесами; некоторые индивидуумы специально ждут высадки тех или иных растений, чтобы выкопать их и высадить у себя на участках; есть отдельная категория вандалов, которые пробуют на прочность только что собранные инсталляции. Да, территория находится под охраной, но она велика, и приставить кого-то к каждой композиции физически невозможно, — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Выставку от вандалов в этом году охраняет частное охранное предприятие «Свои». Департамент городского хозяйства заплатит ЧОПу за работу 996 800 тысяч рублей. Фирма будет работать на объекте до 9 августа.

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