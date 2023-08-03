Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Он способен качественно проветрить помещение площадью до 75 кв. м. и очищать загрязненную уличную атмосферу. Устройство работает непрерывно и не требует специального открытия окон для поступления свежего воздуха. Бризер объединяет в себе функции приточного клапана, кондиционера и очистителя воздуха.
Бризер состоит из корпуса и воздухозаборного канала. Он отбирает воздух с улицы и пропускает его через фильтры, которые удаляют пыль, газы, бактерии и другие загрязнители. Затем он нагревает или охлаждает воздух до нужной температуры.
Бризеры рекомендуются для людей с пониженным иммунитетом, аллергиями и заболеваниями дыхательных путей. Они также подходят для тех, кто хочет создать комфортный микроклимат в своем доме или офисе. Бризеры помогают:
На рынке представлено множество моделей разных производителей. При выборе бризера следует обратить внимание на следующие параметры:
Вот несколько примеров бризеров, которые можно купить в интернет-магазинах:
Бризеры — это современные устройства, которые помогают дышать чистым воздухом в городе. Они очищают и климатизируют воздух, создавая комфортный микроклимат в помещениях. Бризеры полезны для здоровья и самочувствия. Обращайтесь в специализированные магазины, чтобы вам помогли подобрать лучшее устройство.
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