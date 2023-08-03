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Published Сегодня, 10:54

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Бризеры: новый способ дышать чистым

3 августа 2023, 10:54
Фото: aeros.su
Бризер — это компактный прибор, который является приточной вентиляцией с дополнительными функциями.

Он способен качественно проветрить помещение площадью до 75 кв. м. и очищать загрязненную уличную атмосферу. Устройство работает непрерывно и не требует специального открытия окон для поступления свежего воздуха. Бризер объединяет в себе функции приточного клапана, кондиционера и очистителя воздуха.

Как работает бризер

Бризер состоит из корпуса и воздухозаборного канала. Он отбирает воздух с улицы и пропускает его через фильтры, которые удаляют пыль, газы, бактерии и другие загрязнители. Затем он нагревает или охлаждает воздух до нужной температуры.

Кому он нужен

Бризеры рекомендуются для людей с пониженным иммунитетом, аллергиями и заболеваниями дыхательных путей. Они также подходят для тех, кто хочет создать комфортный микроклимат в своем доме или офисе. Бризеры помогают:

  • повысить концентрацию и производительность;
  • улучшить качество сна и отдыха;
  • снизить риск заражения инфекциями;
  • уменьшить расходы на отопление и кондиционирование.

Как выбрать

На рынке представлено множество моделей разных производителей. При выборе бризера следует обратить внимание на следующие параметры:

  • мощность — определяет, какую площадь может обслуживать устройство;
  • эффективность — показывает, насколько хорошо бризер очищает и климатизирует воздух;
  • уровень шума — влияет на комфорт и спокойствие;
  • дизайн — должен гармонировать с интерьером и не занимать много места;
  • управление — должно быть удобным и интуитивным.

Примеры

Вот несколько примеров бризеров, которые можно купить в интернет-магазинах:

  • Tion4S — имеет высокую мощность и эффективность, тихий и стильный, управляется с пульта или смартфона, тепло- и шумоизолированный корпус;
  • BalluOneair ASP-200 — самая высокая производительность и лучшая очистка, контроль уровня СО2, один из самых тихих в своем классе бризеров.
  • XiaomiSmartMi — стильный дизайн, низкий уровень шума, есть Нера-фильтр, обеспечивающий высокий уровень очистки воздуха. Есть функция нагрева поступающего с улицы воздуха.

Заключение

Бризеры — это современные устройства, которые помогают дышать чистым воздухом в городе. Они очищают и климатизируют воздух, создавая комфортный микроклимат в помещениях. Бризеры полезны для здоровья и самочувствия. Обращайтесь в специализированные магазины, чтобы вам помогли подобрать лучшее устройство.

Реклама. Рекламодатель: ООО «АЭРОС», ИНН 5406759408. https://aeros.su/breathers?erid=LjN8KAive

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