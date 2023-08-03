Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:41
В Управлении Росреестра по Омской области представили итоги по приему документов на оформления недвижимости по экстерриториальному принципу. С апреля по июнь этого года сотрудники ведомства приняли 447 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации права.
Во втором квартале 2023 года омичи продолжили отдавать предпочтение жилью в Новосибирской области (24% заявлений) и Краснодарском крае (17% заявлений от общего количества). Конечно, жители сибирского региона засматриваются на недвижимость к Москве и Санкт-Петербурге (по 11% заявлений).
В свою очередь недвижимость в Омске часто покупают жители соседнего региона — Новосибирской области (35% заявлений). В три раза при этом вырос спрос у жителей Москвы и Московской области, если сравнивать последние данные с осенью-зимой 2022 года (22% от общего количества заявлений). Возрастает интерес к тому, чтобы обжиться в Омской области, и у жителей Санкт-Петербурга (7% заявлений от общего количества). В общей сложности на регистрацию прав на недвижимость в Омской области было принято 480 заявлений.