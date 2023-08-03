Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Изображение материала

Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области

3 августа 2023, 08:38
Фото: Город55
иллюстрация

Москвичи стали в три раза чаще покупать недвижимость в Омской области

У омичей в свою очередь появился интерес к Новосибирской области.

В Управлении Росреестра по Омской области представили итоги по приему документов на оформления недвижимости по экстерриториальному принципу. С апреля по июнь этого года сотрудники ведомства приняли 447 заявлений о дистанционном проведении государственной регистрации права.

Во втором квартале 2023 года омичи продолжили отдавать предпочтение жилью в Новосибирской области (24% заявлений) и Краснодарском крае (17% заявлений от общего количества). Конечно, жители сибирского региона засматриваются на недвижимость к Москве и Санкт-Петербурге (по 11% заявлений).

В свою очередь недвижимость в Омске часто покупают жители соседнего региона — Новосибирской области (35% заявлений). В три раза при этом вырос спрос у жителей Москвы и Московской области, если сравнивать последние данные с осенью-зимой 2022 года (22% от общего количества заявлений). Возрастает интерес к тому, чтобы обжиться в Омской области, и у жителей Санкт-Петербурга (7% заявлений от общего количества). В общей сложности на регистрацию прав на недвижимость в Омской области было принято 480 заявлений.

Объемы сокращаются. Что происходит на омском рынке недвижимости
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Общество#Омская область#Омск#Недвижимость#Росреестр#Заявление#Спрос#Квартиры
Подпишитесь
Надежды нет. В Омске на протяжении недели вводят режим «черного неба»
Сегодня, 02:50
Строительство многоэтажки для омичей из аварийного жилья подорожает на 30%
Сегодня, 08:56
В пригороде Омска медамбулаторию построили на пустыре без дорог и на краю канавы
Сегодня, 09:04
На снос аварийного дома в Ленинском округе Омска выделили почти миллион рублей
Сегодня, 04:41
Чрезвычайная пожарная опасность. В Омской области ожидается опасное явление
Сегодня, 08:48