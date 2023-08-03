Без метро, зато в Сибири. Москвичи стали чаще покупать недвижимость в Омской области

В свою очередь недвижимость в Омске часто покупают жители соседнего региона — Новосибирской области (35% заявлений). В три раза при этом вырос спрос у жителей Москвы и Московской области, если сравнивать последние данные с осенью-зимой 2022 года (22% от общего количества заявлений). Возрастает интерес к тому, чтобы обжиться в Омской области, и у жителей Санкт-Петербурга (7% заявлений от общего количества). В общей сложности на регистрацию прав на недвижимость в Омской области было принято 480 заявлений.