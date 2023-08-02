«Ждете, что случится трагедия?». Омичи рассказали о плачевном состоянии школ в городе

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Жители Омска пожаловались на состояние школ, в которые распределили их детей. Дело в том, что в 2024–2025 годах 19 школ в регионе, 15 из которых находятся в областном центре, закроют на ремонт, а учеников разместят в других учебных заведениях. Пост с жалобой появился в паблике «Омск ВК».
«Я мама одного из учеников школы №118. Пришла в дикий ужас, когда прогулялась по территории школы №134, куда „сослали“ моего ребенка на 2 года. По каким критериям выбиралась школа для ремонта? Создается впечатление что администрации все равно, что на школу в аварийном состоянии будет двойная нагрузка. Вы ждете что случится трагедия и будем искать виновных?», — сообщила омичка, пожелавшая остаться анонимной.
Женщина прикрепила несколько фотографий для сравнения состояния двух школ. Омичка просит обратить внимание на проблему администрацию города и департамент образования.
В комментариях под постом омичи также высказались, что учиться в старых зданиях небезопасно, и нужно строить новые образовательные учреждения. Жалобы поступили, в том числе, на состояние школ №86 и №88.
«Все школы так выглядят. Многие еще хуже», — сообщила омичка Юлия Мишкина.
В мэрии Омска ответили, что школы включают в список капитального ремонта исходя из года постройки, технического состояния конструкций и инженерных систем.
«Департаментом образования учтена потребность в ремонте школы № 134, вопрос о выделении дополнительных средств будет рассматриваться в ходе исполнения бюджета 2023 года и формирования проекта бюджета на 2024–2026 годы. Вопрос о включении иных общеобразовательных учреждений в указанную программу в части проведения капитального ремонта будет рассмотрен в последующие 2024–2025 годы при условии объявления дополнительного отбора для участия», — объяснили в администрации.
Напомним, что на ремонт закрываются городские школы №11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129 и 133, лицей №29 и казачья кадетская школа-интернат им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова. В районах области ремонтировать будут Называевскую, Солнцевскую, Тевризскую и Троицкую СОШ.