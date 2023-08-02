«Ждете, что случится трагедия?». Омичи рассказали о плачевном состоянии школ в городе

Жители Омска пожаловались на состояние школ, в которые распределили их детей. Дело в том, что в 2024–2025 годах 19 школ в регионе, 15 из которых находятся в областном центре, закроют на ремонт, а учеников разместят в других учебных заведениях. Пост с жалобой появился в паблике «Омск ВК».