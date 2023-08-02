Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Тарский и Черлакский районы Омской области требуются главные лесничие. Соискателям обещают зарплату от 53,5 до 69,8 тысяч рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.
Главным лесничим предстоит заниматься вопросами незаконной рубки деревьев, контролировать условия договоров аренды участков лесного фонда, проводить работы по охране леса от пожаров и прочими задачами. Заявки от кандидатов в Главном управлении лесного хозяйства принимают до 22 августа.
Также в ведомстве сегодня, 2 августа, открылись еще две вакансии. В Саргатское лесничество требуется заместитель начальника отдела с зарплатой от 50 до 64 тысяч рублей. В Любинском районе ищут ведущего специалиста. Соискателю готовы предложить от 34,2 до 45,7 тысяч рублей в месяц.
Ранее омичи рассказали, чьи зарплаты они считают неоправданно высокими. Список самых переоцененных профессий возглавляют депутаты.