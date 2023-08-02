Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие

Также в ведомстве сегодня, 2 августа, открылись еще две вакансии. В Саргатское лесничество требуется заместитель начальника отдела с зарплатой от 50 до 64 тысяч рублей. В Любинском районе ищут ведущего специалиста. Соискателю готовы предложить от 34,2 до 45,7 тысяч рублей в месяц.