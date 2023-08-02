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В Омске хотят сократить расходы на обеспечение населения комфортным жильем и услугами

2 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI
Иллютрация
Уменьшение финансирования запланировано на 2024 год.

В муниципальную программу г. Омска по обеспечению населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами планируют внести изменения. Соответствующий проект постановления с пояснительной запиской опубликовали на сайте омской мэрии.

Если для 2023 года изменения положительные: финансирование увеличится на 62,8 млн рублей. То в 2024 году на обеспечении населения доступным и комфортным жильем придется сэкономить. Сумма на следующий год будет на 700 тысяч меньше запланированной.

Директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова пояснила, что проект постановления разработали для того, чтобы привести утвержденные ранее показатели в соответствии с решением Омского горсовета о бюджете города на 2023-й и плановые 2024 и 2025 года.

В 2023 году решили изменить плановые значения таких целевых показателей, как «количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность», «протяженность реконструированного (построенного) объекта», «количество выкупленных у собственников аварийных жилых помещений на основании судебных решений».

В городской администрации предполагают, что все изменения никак не отразятся на ожидаемых результатах реализации муниципальной программы. Но в этом случае возникают вопросы: почему при меньшей сумме результаты будут теми же. Кстати, если пояснения по 2023 году даются, то на чем именно будут экономить в 2024 году — не сообщают.

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#Юлия Истомина#Жилье#Аварийное жилье#Программа#Проект постановления#Департамент жилищной политики#Финансирование#Сокращение финансирования#Общество#Город#Новости#Омск
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