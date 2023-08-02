В Омске хотят сократить расходы на обеспечение населения комфортным жильем и услугами

В городской администрации предполагают, что все изменения никак не отразятся на ожидаемых результатах реализации муниципальной программы. Но в этом случае возникают вопросы: почему при меньшей сумме результаты будут теми же. Кстати, если пояснения по 2023 году даются, то на чем именно будут экономить в 2024 году — не сообщают.