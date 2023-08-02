В московской поликлинике мужчина угрожал ножом окружающим

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов активизировались после получения сообщения о происшествии. По словам свидетелей, мужчина достал оружие внутри здания поликлиники и начал угрожать присутствующим, пишет RT.
Благодаря оперативным действиям полиции, угрожающий человек был задержан без причинения вреда окружающим. Сейчас следствие выясняет обстоятельства происшедшего и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Подробная информация по данному случаю ожидается после завершения расследования.