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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

В московской поликлинике мужчина угрожал ножом окружающим

2 августа 2023, 18:38
В Москве был задержан мужчина, который использовал оружие в поликлинике и угрожал окружающим.

По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов активизировались после получения сообщения о происшествии. По словам свидетелей, мужчина достал оружие внутри здания поликлиники и начал угрожать присутствующим, пишет RT.

Благодаря оперативным действиям полиции, угрожающий человек был задержан без причинения вреда окружающим. Сейчас следствие выясняет обстоятельства происшедшего и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

Подробная информация по данному случаю ожидается после завершения расследования.

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