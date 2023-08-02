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В этом году в Омске отремонтируют шесть проблемных домов вместо четырех

2 августа 2023, 03:16
Фото: Город55
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Речь идет о домах определенного типа.

Стало известно, сколько в этом году будет отремонтировано домов 335-й серии. Ранее планировалось обновить четыре объекта. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил накануне, что список домов этого вида, которые отремонтируют в 2023 году, расширен до шести.

В него попали жилые здания по улицам Нефтезаводская, 4-я Челюскинцев, 50 лет Профсоюзов и проспекту Мира. Градоначальник написал в своем телеграме, что на утепление фасадов шести проблемных домов уйдет порядка 92,3 млн рублей. На укрепление балконов из бюджета выделено 5,8 млн рублей, а на разработку документации понадобится 3,16 млн рублей.

Ранее Город55 писал о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на то, что в Омске не расселяют жильцов аварийного дома по улице Иркутский тупик в Привокзальном поселке Омска.

Бастрыкин проконтролирует расселение аварийного дома в Омске, где рухнул потолок
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Сергей шелест#Строительство#Город#Ремонт#Дом
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