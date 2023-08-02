В этом году в Омске отремонтируют шесть проблемных домов вместо четырех

В него попали жилые здания по улицам Нефтезаводская, 4-я Челюскинцев, 50 лет Профсоюзов и проспекту Мира. Градоначальник написал в своем телеграме, что на утепление фасадов шести проблемных домов уйдет порядка 92,3 млн рублей. На укрепление балконов из бюджета выделено 5,8 млн рублей, а на разработку документации понадобится 3,16 млн рублей.