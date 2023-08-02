В душе актер. Омич прикинулся работником ритуального салона и выкрал оградку с могилы

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В полиции расследуют уголовное дело о краже на территории кладбища. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 20-летняя девушка. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности этой истории.
Как выяснилось, неизвестные похитили металлическую оградку. Позже полицейские обнаружили ее на том же кладбище, но на другой могиле. Поговорив с родственниками усопшего, правоохранители выяснили, что оградка была куплена у омича, который представился работником магазина ритуальных услуг.
Они заплатили ему 10 тыс рублей, сделав онлайн-перевод. Собственно, по нему и удалось выяснить злоумышленника. Под подозрение попал бывший разнорабочий кладбища, который ранее уже был судим.
Омич 1989 года рождения заметил у закрытого ритуального салона нескольких горожан и поинтересовался, что именно им нужно. После он предложил свои услуги по изготовлению и установке ограждения.
«Также в ходе допроса дознаватель установил причастность задержанного к краже металлического столика и скамьи с другого захоронения. За них он выручил около 17 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. К слову, этим летом в Омской области уже не первый раз происходят кражи оградок на могилах.