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В душе актер. Омич прикинулся работником ритуального салона и выкрал оградку с могилы

2 августа 2023, 05:28
Фото: Город55
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Омич прикинулся работником ритуального магазина и выкрал оградку с могилы

Попытки мужчины заработать незаконным путем привели его к уголовному делу.

В полиции расследуют уголовное дело о краже на территории кладбища. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 20-летняя девушка. В пресс-службе регионального УМВД рассказали подробности этой истории.

Как выяснилось, неизвестные похитили металлическую оградку. Позже полицейские обнаружили ее на том же кладбище, но на другой могиле. Поговорив с родственниками усопшего, правоохранители выяснили, что оградка была куплена у омича, который представился работником магазина ритуальных услуг.

Они заплатили ему 10 тыс рублей, сделав онлайн-перевод. Собственно, по нему и удалось выяснить злоумышленника. Под подозрение попал бывший разнорабочий кладбища, который ранее уже был судим.

Омич 1989 года рождения заметил у закрытого ритуального салона нескольких горожан и поинтересовался, что именно им нужно. После он предложил свои услуги по изготовлению и установке ограждения.

«Также в ходе допроса дознаватель установил причастность задержанного к краже металлического столика и скамьи с другого захоронения. За них он выручил около 17 тыс рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. К слову, этим летом в Омской области уже не первый раз происходят кражи оградок на могилах.

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#Алина Ясинская#Кража#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Омск
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