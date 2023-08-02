В душе актер. Омич прикинулся работником ритуального салона и выкрал оградку с могилы

Как выяснилось, неизвестные похитили металлическую оградку. Позже полицейские обнаружили ее на том же кладбище, но на другой могиле. Поговорив с родственниками усопшего, правоохранители выяснили, что оградка была куплена у омича, который представился работником магазина ритуальных услуг.