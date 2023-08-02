Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста

Продвигаемся дальше и доходим до зоны отдыха, где нас ожидает велопарковка, с десяток скамеек, вазоны с цветами. Присутствует тут и вот такая конструкция, в которой угадываются гимнастические брусья. Видимо, это и есть обещанная спортивная зона с тренажерами. Если да, то как-то маловато этих самых тренажеров. Или это еще только в планах — например, на том самом месте перед въездом, что заросло бурьяном.