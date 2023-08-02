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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

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Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста

2 августа 2023, 07:48
Фото: Город55
Новая развязка у Ленинградского моста готова к сдаче
Город55 прогулялся по новому дорожному сооружению, где визуально все готово к сдаче для приемки.

Строительство развязки у Ленинградского моста в Омске, судя по всему, закончено. Во всяком случае, по контракту все работы ООО «Стройтраст» застройщика Армана Акопяна должны закончиться 31 июля, после чего объект отдадут на приемку. В день официального завершения стройки Город55 прогулялся по новому транспортному сооружению, на которое по документам ушло более 242.5 млн рублей, оценил масштаб и качество сделанного. Рассказываем и показываем.

Транспортная развязка у Ленинградского моста в Омске будет готова к концу июля
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Первое, на что мы обратили внимание, это площадка перед самой развязкой. В прошлый наш визит мы рассказывали, что ее расчистили от деревьев, которые якобы считались сорной порослью. Взамен обещали высадить более 1000 деревьев и кустарников ценных пород — серебристый тополь, кустовую иву, кизильник. Однако пока что тут красуется лишь подозрительный бурьян. Быть может, все еще впереди?

Так выглядела площадка перед развязкой полтора месяца назадТак выглядела площадка перед развязкой полтора месяца назад
Сейчас этот участок зарос травой, никаких работ на нем не проводилосьСейчас этот участок зарос травой, никаких работ на нем не проводилось
Так выглядела площадка перед развязкой полтора месяца назад
Фото: Город55

Идем дальше. Дорогу, которая ведет к самой развязке и парковке, одели в асфальт, установили дорожные знаки и ограждения, нарисовали зебру на пешеходных переходах и другую разметку, обсыпали обочины. Тут же можно увидеть и первые клумбы с разноцветными цветами.

Смонтировано ограждение, обсыпаны обочиныСмонтировано ограждение, обсыпаны обочины
Установлены дорожные знакиУстановлены дорожные знаки
Пешеходные переходы c тактильной плиткойПешеходные переходы c тактильной плиткой
Первые клумбы с ветамиПервые клумбы с ветами
Смонтировано ограждение, обсыпаны обочины
Фото: Город55

Спускаемся по лестнице, которая оборудована для маломобильных групп населения — тактильная плитка, металлические пандусы. Выглядит все это вполне добротно. Вот только если вы решите добраться до этого сооружения с центральной аллеи парка Победы в пешем порядке, то идти вам придется по напрочь убитой дорожке, временами переходящей в грязь.

Лестница на нижний уровень оборудована для маломобильных групп населенияЛестница на нижний уровень оборудована для маломобильных групп населения
Дорога от центральной аллеи парка Победы оставляет желать лучшегоДорога от центральной аллеи парка Победы оставляет желать лучшего
Лестница на нижний уровень оборудована для маломобильных групп населения
Фото: Город55

Далее нас встречает пешеходная зона и велодорожка. Для пешеходов путь выложили традиционной тротуарной плиткой, для велосипедистов предусмотрено мягкое покрытие. Проверили: идти довольно-таки комфортно, как на велосипеде — не знаем, так как не было оного под рукой. Пешеходно-велосипедную зону и проезжую часть освещают светильники. Все это, в свою очередь, соединяется с аллеями парка.

На нижнем уровне оборудованы пешеходная и велосепедная дорожкиНа нижнем уровне оборудованы пешеходная и велосепедная дорожки
На велодорожку уложили специальное покрытиеНа велодорожку уложили специальное покрытие
Можно свернуть с дорожек и отправиться прямиком в паркМожно свернуть с дорожек и отправиться прямиком в парк
На нижнем уровне оборудованы пешеходная и велосепедная дорожки
Фото: Город55

Присутствуют тут и так называемые «лежачие полицейские» — искусственные неровности, причем и для велосипедистов тоже, видать, чтобы сильно не разгонялись и не лихачили, а то мало ли что.

Лежачие полицейские и ограничение скоростиЛежачие полицейские и ограничение скорости
Своеобразный барьер устроили и для велосипедистов Своеобразный барьер устроили и для велосипедистов
Лежачие полицейские и ограничение скорости
Фото: Город55

Далее идем на парковку на более чем 250 мест. Ничего необычного — асфальт, размеченные места для автомобилей, урны и несколько скамеек.

Парковка на более чем 50 машиноместПарковка на более чем 50 машиномест
На парковке предусмотрены урны и скамейкиНа парковке предусмотрены урны и скамейки
Парковка на более чем 50 машиномест
Фото: Город55

Хотя одна деталь нас тут все же смутила — вот эти саженцы деревьев, которые, мягко говоря, выглядят не совсем жизнеспособно. Точно такие же засохшие деревца можно встреть и вдоль пешеходной зоны. Мы, конечно, не специалисты-озеленители, но как-то сомнительно, что при определенных условиях эти желто-коричневые листья заиграют новыми красками.

Саженцы выглядят совсем не жизнеспособноСаженцы выглядят совсем не жизнеспособно
Засохшие кусты тут повсюду Засохшие кусты тут повсюду
Саженцы выглядят совсем не жизнеспособно
Фото: Город55

Продвигаемся дальше и доходим до зоны отдыха, где нас ожидает велопарковка, с десяток скамеек, вазоны с цветами. Присутствует тут и вот такая конструкция, в которой угадываются гимнастические брусья. Видимо, это и есть обещанная спортивная зона с тренажерами. Если да, то как-то маловато этих самых тренажеров. Или это еще только в планах — например, на том самом месте перед въездом, что заросло бурьяном.

Зона отдыхаЗона отдыха
ВелопарковкаВелопарковка
Вазоны и скамейкиВазоны и скамейки
Брусья - вот и вся спортплощадкаБрусья - вот и вся спортплощадка
Зона отдыха
Фото: Город55

Идем под мост, куда и ведет развязка. Попутно замечаем, что для подъема на мост еще осталась старая пешеходная лестница, которая находится в катастрофически удручающем состоянии, и подниматься по ней, честно говоря, как-то небезопасно.

Лестница на Ленинградский мост не внушает доверияЛестница на Ленинградский мост не внушает доверия
Лестница на Ленинградский мост не внушает доверия
Фото: Город55

Замечаем, что часть Ленинградского моста, который капитально ремонтирует все тот же «Стройтраст», уже одели в металлические конструкции. По всей видимости, после окончания работ так будет выглядеть все мостовое сооружение.

Развязка уходит по Ленинградский мостРазвязка уходит по Ленинградский мост
РПродолжается реконструкция мостаРПродолжается реконструкция моста
Развязка уходит по Ленинградский мост
Фото: Город55

Дорога со свежим асфальтом, ограждения и тротуарная плитка радуют взор еще порядка 500 метров, а затем новая развязка в районе санатория «Восход» стыкуется с улицей 3-й Островской, и все — приличное дорожное полотно закончилось. Пошли ямы, выбоины и куда-то исчезла пешеходная дорожка, так что идти приходится прямо по проезжей части. Да и в некоторых местах она из двухполосной сужается, пожалуй, до полутораполосной.

За Ленинградским мостом развязка стыкуется с улицей 3-й ОстровскойЗа Ленинградским мостом развязка стыкуется с улицей 3-й Островской
Через 500 метров тротуар закончитсяЧерез 500 метров тротуар закончится
Новая развязка плавно сменяется вот такой красотойНовая развязка плавно сменяется вот такой красотой
В некоторых местах проезжая часть сужаетсяВ некоторых местах проезжая часть сужается
За Ленинградским мостом развязка стыкуется с улицей 3-й Островской
Фото: Город55

Думается, что у подрядчика и чиновников до официального открытия развязки дойдут руки и хватит денег и на этот клочок дороги, во всяком случае, хотя бы на участок от примыкания развязки и до въезда на мост. Хотя и саму улицу 3-ю Островскую не мешало бы подлатать и привести в нормальное состояние.

Дорога изобилует ямами и дырамиДорога изобилует ямами и дырами
Местами, довольно-таки крыпнымиМестами, довольно-таки крыпными
Пока что эти ямы заделывают вот таким способомПока что эти ямы заделывают вот таким способом
Улицу 3-ю Островкую тоже бы не мешало привести впорядокУлицу 3-ю Островкую тоже бы не мешало привести впорядок
Дорога изобилует ямами и дырами
Фото: Город55

***

Подытожим все увиденное. По сути, развязка, на наш субъективный взгляд, готова к сдаче, однако кое-какие вопросы остались. Перво-наперво, где обещанная спортплощадка — брусья тут точно не в счет. Второе: что с саженцами деревьев — палочки с засохшими листьями вряд ли приживутся и превратятся в прекрасный серебристый тополь или кизильник. И третье: стыковать новую развязку с «убитой» дорогой как-то не совсем логично и правильно. Однако время еще есть, ведь объект пока не приняли в эксплуатацию.

Ну и на десерт небольшое видео.

Теперь дорожное сооружние ждет приемка комиссии
Видео: Город55
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
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