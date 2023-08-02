Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Строительство развязки у Ленинградского моста в Омске, судя по всему, закончено. Во всяком случае, по контракту все работы ООО «Стройтраст» застройщика Армана Акопяна должны закончиться 31 июля, после чего объект отдадут на приемку. В день официального завершения стройки Город55 прогулялся по новому транспортному сооружению, на которое по документам ушло более 242.5 млн рублей, оценил масштаб и качество сделанного. Рассказываем и показываем.
Первое, на что мы обратили внимание, это площадка перед самой развязкой. В прошлый наш визит мы рассказывали, что ее расчистили от деревьев, которые якобы считались сорной порослью. Взамен обещали высадить более 1000 деревьев и кустарников ценных пород — серебристый тополь, кустовую иву, кизильник. Однако пока что тут красуется лишь подозрительный бурьян. Быть может, все еще впереди?
Идем дальше. Дорогу, которая ведет к самой развязке и парковке, одели в асфальт, установили дорожные знаки и ограждения, нарисовали зебру на пешеходных переходах и другую разметку, обсыпали обочины. Тут же можно увидеть и первые клумбы с разноцветными цветами.
Спускаемся по лестнице, которая оборудована для маломобильных групп населения — тактильная плитка, металлические пандусы. Выглядит все это вполне добротно. Вот только если вы решите добраться до этого сооружения с центральной аллеи парка Победы в пешем порядке, то идти вам придется по напрочь убитой дорожке, временами переходящей в грязь.
Далее нас встречает пешеходная зона и велодорожка. Для пешеходов путь выложили традиционной тротуарной плиткой, для велосипедистов предусмотрено мягкое покрытие. Проверили: идти довольно-таки комфортно, как на велосипеде — не знаем, так как не было оного под рукой. Пешеходно-велосипедную зону и проезжую часть освещают светильники. Все это, в свою очередь, соединяется с аллеями парка.
Присутствуют тут и так называемые «лежачие полицейские» — искусственные неровности, причем и для велосипедистов тоже, видать, чтобы сильно не разгонялись и не лихачили, а то мало ли что.
Далее идем на парковку на более чем 250 мест. Ничего необычного — асфальт, размеченные места для автомобилей, урны и несколько скамеек.
Хотя одна деталь нас тут все же смутила — вот эти саженцы деревьев, которые, мягко говоря, выглядят не совсем жизнеспособно. Точно такие же засохшие деревца можно встреть и вдоль пешеходной зоны. Мы, конечно, не специалисты-озеленители, но как-то сомнительно, что при определенных условиях эти желто-коричневые листья заиграют новыми красками.
Продвигаемся дальше и доходим до зоны отдыха, где нас ожидает велопарковка, с десяток скамеек, вазоны с цветами. Присутствует тут и вот такая конструкция, в которой угадываются гимнастические брусья. Видимо, это и есть обещанная спортивная зона с тренажерами. Если да, то как-то маловато этих самых тренажеров. Или это еще только в планах — например, на том самом месте перед въездом, что заросло бурьяном.
Идем под мост, куда и ведет развязка. Попутно замечаем, что для подъема на мост еще осталась старая пешеходная лестница, которая находится в катастрофически удручающем состоянии, и подниматься по ней, честно говоря, как-то небезопасно.
Замечаем, что часть Ленинградского моста, который капитально ремонтирует все тот же «Стройтраст», уже одели в металлические конструкции. По всей видимости, после окончания работ так будет выглядеть все мостовое сооружение.
Дорога со свежим асфальтом, ограждения и тротуарная плитка радуют взор еще порядка 500 метров, а затем новая развязка в районе санатория «Восход» стыкуется с улицей 3-й Островской, и все — приличное дорожное полотно закончилось. Пошли ямы, выбоины и куда-то исчезла пешеходная дорожка, так что идти приходится прямо по проезжей части. Да и в некоторых местах она из двухполосной сужается, пожалуй, до полутораполосной.
Думается, что у подрядчика и чиновников до официального открытия развязки дойдут руки и хватит денег и на этот клочок дороги, во всяком случае, хотя бы на участок от примыкания развязки и до въезда на мост. Хотя и саму улицу 3-ю Островскую не мешало бы подлатать и привести в нормальное состояние.
***
Подытожим все увиденное. По сути, развязка, на наш субъективный взгляд, готова к сдаче, однако кое-какие вопросы остались. Перво-наперво, где обещанная спортплощадка — брусья тут точно не в счет. Второе: что с саженцами деревьев — палочки с засохшими листьями вряд ли приживутся и превратятся в прекрасный серебристый тополь или кизильник. И третье: стыковать новую развязку с «убитой» дорогой как-то не совсем логично и правильно. Однако время еще есть, ведь объект пока не приняли в эксплуатацию.
Ну и на десерт небольшое видео.