Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Ученые рассказали, как за 4 минуты снизить риск развития рака

2 августа 2023, 08:08
Ученые из Сиднейского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что всего 4,5 минуты активной физической деятельности в течение дня могут снизить вероятность развития некоторых видов рака на 32%.

Это было обнаружено после эксперимента, в котором приняло участие более 22,3 тысячи человек. Испытуемые использовали специальные устройства для отслеживания своей ежедневной активности, при этом они не занимались специальными тренировками, пишет 360tv.ru.

Средний возраст участников эксперимента составлял 62 года. После семи лет исследователи проанализировали уровень заболеваемости раком среди участников с разным уровнем активности. Аналитические данные показали, что всего лишь несколько минут интенсивной физической активности во время выполнения повседневных задач снижают общий риск заболевания раком на 18%.

Вероятность развития ассоциированных с недостаточной активностью форм рака снизилась на 32%. Предыдущие исследования также указывают на то, что недостаток физической активности увеличивает риск развития рака груди, эндометрия и толстого кишечника.

Подпишитесь
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Сегодня, 07:48
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Сегодня, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня, 11:58
Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие
Сегодня, 07:14
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
Сегодня, 11:15
Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября
Сегодня, 11:41