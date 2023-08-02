Ученые рассказали, как за 4 минуты снизить риск развития рака

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:12
Это было обнаружено после эксперимента, в котором приняло участие более 22,3 тысячи человек. Испытуемые использовали специальные устройства для отслеживания своей ежедневной активности, при этом они не занимались специальными тренировками, пишет 360tv.ru.
Средний возраст участников эксперимента составлял 62 года. После семи лет исследователи проанализировали уровень заболеваемости раком среди участников с разным уровнем активности. Аналитические данные показали, что всего лишь несколько минут интенсивной физической активности во время выполнения повседневных задач снижают общий риск заболевания раком на 18%.
Вероятность развития ассоциированных с недостаточной активностью форм рака снизилась на 32%. Предыдущие исследования также указывают на то, что недостаток физической активности увеличивает риск развития рака груди, эндометрия и толстого кишечника.