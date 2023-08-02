Турчак рассказал о субсидиях на приобретение газового оборудования для льготников

На сегодняшний день от жителей принято более 20 тысяч заявок на бесплатное подведение газа до участка, заключено более 12 тысяч договоров, свыше 6 тысяч уже исполнено — газовые сети построены до границ земельных участков заявителей. Жители более 4,6 тысячи домовладений пользуются газом. Отмечу: в нашем регионе около 30 льготных категорий граждан — это и малообеспеченные, и многодетные семьи, ветераны труда, работники бюджетной сферы, а также, конечно, семьи участников СВО. В случае если человек подпадает под льготную категорию, он может рассчитывать на компенсацию затрат на покупку оборудования и работы внутри участка в размере до 130 тысяч рублей. Также у нас действует еще одна программа — «Чистый воздух», в рамках которой компенсируется перевод с печного отопления на газовое в размере 212 тысяч рублей».