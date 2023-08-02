Турчак рассказал о субсидиях на приобретение газового оборудования для льготников

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Согласно статистике, заявки на участие в программе за два года её существования подали 985 000 человек. Договоров было заключено 915 000. Подводя итоги федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что уже в августе будет больше миллиона заявок, пишет rostovgazeta.ru.
По словам Турчака, темпы бесплатного подведения газа к участкам граждан можно назвать хорошими, но потенциал всё-таки ещё есть, так как технические возможности существенно выше количества полученных заявок. Он отметил, что причина в том, что многие граждане не знают о том, что им полагаются льготы.
Акцентировал внимание секретарь генсовета ЕР и на вопросе субсидирования газового оборудования для льготников. Затраты граждан возмещаются по списку Минпромторга, и получить можно до 100 000 рублей. К сожалению, список пока неполный, из-за этого не все льготники могут получить компенсацию. Турчак заявил, что в ближайшее время этот вопрос решится.
Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 субъектах РФ на эту поддержку могут претендовать не менее 9 категорий граждан, среди которых пенсионеры, инвалиды и ветераны труда.
Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что такие выездные мероприятия важны не только как способ информирования населения о программе социальной догазификации. Они помогают выяснить причины отклонения заявок. Эта работа приносит результат. Около 130 000 человек уже согласились повторно подать заявки, ранее отклонённые из-за некорректной подачи.
Как сообщает сайт ER.RU, заявку на социальную догазификацию можно подать через МФЦ, «Госуслуги», абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации.
Председатель Законодательного собрания Омской области, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Артемов: «Социальная газификация в Омской области набрала обороты. Сейчас идет активная фаза строительства распределительных газопроводов, в регионе создается техническая возможность для подключения к сетям газоснабжения в рамках социальной догазификации. Специалисты ООО „Газпром межрегионгаз Омск“ и АО „Омскоблгаз“ выезжают в населенные пункты, проводят встречи с населением, организуют работу мобильного офиса, где можно оформить заявку. Также ответы на все вопросы по социальной газификации и оформлению документов предоставляются в штабе общественной поддержки „Единой России“.
На сегодняшний день от жителей принято более 20 тысяч заявок на бесплатное подведение газа до участка, заключено более 12 тысяч договоров, свыше 6 тысяч уже исполнено — газовые сети построены до границ земельных участков заявителей. Жители более 4,6 тысячи домовладений пользуются газом. Отмечу: в нашем регионе около 30 льготных категорий граждан — это и малообеспеченные, и многодетные семьи, ветераны труда, работники бюджетной сферы, а также, конечно, семьи участников СВО. В случае если человек подпадает под льготную категорию, он может рассчитывать на компенсацию затрат на покупку оборудования и работы внутри участка в размере до 130 тысяч рублей. Также у нас действует еще одна программа — «Чистый воздух», в рамках которой компенсируется перевод с печного отопления на газовое в размере 212 тысяч рублей».