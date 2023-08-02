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Тревел-блогер рассказала о прямых авиарейсах в страны Африки

2 августа 2023, 10:12
Фото: pxhere.com
Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что из Российской Федерации можно улететь прямым рейсом в Алжир, Египет, Тунис и Марокко.

В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что скоро планируется возобновить пассажирское авиасообщение с Танзанией. Будут введены прямые рейсы до Занзибара. Сейчас прямые самолеты летают в Египет, Тунис, Марокко, Алжир и на Сейшельские острова.

Тревел-блогер дала несколько рекомендаций для тех, кто собирается в путешествие по Африке. Так, не лишним будет нанять местного переводчика, заблаговременно продумать маршрут, привиться от некоторых заболеваний, характерных для жарких стран. Также эксперт рекомендует заранее составить список мест для посещения и познакомиться с местными обычаями.

В числе достопримечательностей, обязательных к посещению, Ансталь считает вулкан Килиманджаро (Танзания), вулкан Даллол (Эфиопия), подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий), а также водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве и «Усадьбу Жирафов» в Кении. На острове Мадагаскар находится знаменитая «Аллея баобабов», которая также является центром притяжения многих путешественников.

Много «относительно доступных» заповедников и сафари-парков есть в Танзании. Там можно увидеть зебр, носорогов, львов, крокодилов и других диких животных в естественной среде обитания.

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