Тревел-блогер рассказала о прямых авиарейсах в страны Африки

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщила, что скоро планируется возобновить пассажирское авиасообщение с Танзанией. Будут введены прямые рейсы до Занзибара. Сейчас прямые самолеты летают в Египет, Тунис, Марокко, Алжир и на Сейшельские острова.
Тревел-блогер дала несколько рекомендаций для тех, кто собирается в путешествие по Африке. Так, не лишним будет нанять местного переводчика, заблаговременно продумать маршрут, привиться от некоторых заболеваний, характерных для жарких стран. Также эксперт рекомендует заранее составить список мест для посещения и познакомиться с местными обычаями.
В числе достопримечательностей, обязательных к посещению, Ансталь считает вулкан Килиманджаро (Танзания), вулкан Даллол (Эфиопия), подводный вулкан Ле-Морн-Брабан (Маврикий), а также водопад Виктория на границе Замбии и Зимбабве и «Усадьбу Жирафов» в Кении. На острове Мадагаскар находится знаменитая «Аллея баобабов», которая также является центром притяжения многих путешественников.
Много «относительно доступных» заповедников и сафари-парков есть в Танзании. Там можно увидеть зебр, носорогов, львов, крокодилов и других диких животных в естественной среде обитания.