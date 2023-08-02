Тревел-блогер рассказала о прямых авиарейсах в страны Африки

Тревел-блогер дала несколько рекомендаций для тех, кто собирается в путешествие по Африке. Так, не лишним будет нанять местного переводчика, заблаговременно продумать маршрут, привиться от некоторых заболеваний, характерных для жарких стран. Также эксперт рекомендует заранее составить список мест для посещения и познакомиться с местными обычаями.