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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:16

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Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города

2 августа 2023, 11:58
Фото: 1MI
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На Соборной площади в честь праздника выступит российская певица Ольга Серябкина.

Известная певица и экс-солистка группы «Серебро» выйдет на сцену после чествования победителей и призеров Сибирского международного марафона, старт которого состоится 5 августа в 8:00.

Организаторы решили продолжить традицию, заложенную в прошлом году, и вновь поздравить победителей и призеров соревновательных дистанций во время вечерней программы. Чествование сильнейших бегунов страны состоится на Соборной площади.

Напомним, что концерт, посвященный 307-летию города, начнется в 18:00 и откроет ее Омский камерный оркестр. Певица Пелагея выйдет на сцену в 19:20.

На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
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#Анастасия Баянова#Омск#День города#Концерт#Бесплатный концерт#Праздники#Праздничный день#Выступление#Звезды
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