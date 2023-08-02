Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Известная певица и экс-солистка группы «Серебро» выйдет на сцену после чествования победителей и призеров Сибирского международного марафона, старт которого состоится 5 августа в 8:00.
Организаторы решили продолжить традицию, заложенную в прошлом году, и вновь поздравить победителей и призеров соревновательных дистанций во время вечерней программы. Чествование сильнейших бегунов страны состоится на Соборной площади.
Напомним, что концерт, посвященный 307-летию города, начнется в 18:00 и откроет ее Омский камерный оркестр. Певица Пелагея выйдет на сцену в 19:20.