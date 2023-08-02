Сокращение продолжительности рабочего дня во всем мире

Отмечено, что количество перегруженных работой сотрудников за год сократилось на 4% — с 32% до 28%. Несмотря на уменьшение, данный показатель все еще остается достаточно высоким. Понимание причин перегрузки сотрудников и их оптимизация являются важными аспектами для достижения баланса между работой и личной жизнью.