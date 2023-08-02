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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Сокращение продолжительности рабочего дня во всем мире

2 августа 2023, 08:31
Аналитическая компания ActivTrak провела исследование, в результате которого было обнаружено, что продолжительность рабочего дня во всем мире сократилась на 37 минут во втором квартале 2023 года, составив 10 часов.

Этот факт является значимым, так как отражает общую тенденцию к уменьшению рабочего времени сотрудников в разных отраслях, пишет Pravda.Ru.

Для сравнения, во втором квартале 2022 года рабочий день продолжался 10 часов 37 минут, а в первом квартале 2023 года — 10 часов 33 минуты. Таким образом, мы можем наблюдать положительную динамику сокращения рабочего времени, что, вероятно, связано с развитием новых технологий и бизнес-процессов.

Отмечено, что количество перегруженных работой сотрудников за год сократилось на 4% — с 32% до 28%. Несмотря на уменьшение, данный показатель все еще остается достаточно высоким. Понимание причин перегрузки сотрудников и их оптимизация являются важными аспектами для достижения баланса между работой и личной жизнью.

Продолжительность продуктивных часов остается стабильной и не изменилась по сравнению с предыдущими данными — 7,2 часа в сутки. Это говорит о том, что компании стремятся сохранять высокий уровень производительности сотрудников при сокращении рабочего времени.

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