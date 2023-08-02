Сокращение продолжительности рабочего дня во всем мире

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Этот факт является значимым, так как отражает общую тенденцию к уменьшению рабочего времени сотрудников в разных отраслях, пишет Pravda.Ru.
Для сравнения, во втором квартале 2022 года рабочий день продолжался 10 часов 37 минут, а в первом квартале 2023 года — 10 часов 33 минуты. Таким образом, мы можем наблюдать положительную динамику сокращения рабочего времени, что, вероятно, связано с развитием новых технологий и бизнес-процессов.
Отмечено, что количество перегруженных работой сотрудников за год сократилось на 4% — с 32% до 28%. Несмотря на уменьшение, данный показатель все еще остается достаточно высоким. Понимание причин перегрузки сотрудников и их оптимизация являются важными аспектами для достижения баланса между работой и личной жизнью.
Продолжительность продуктивных часов остается стабильной и не изменилась по сравнению с предыдущими данными — 7,2 часа в сутки. Это говорит о том, что компании стремятся сохранять высокий уровень производительности сотрудников при сокращении рабочего времени.