Событие на Алтуфьевском шоссе: подробности и последствия

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Вечером в Москве, водитель грузовика остановился около одного из домов на Сельскохозяйственной улице и загрузил несколько бочек в кузов. Затем он отправился на полигон, расположенный на Алтуфьевском шоссе, чтобы разгрузить контейнеры. Во время этого процесса произошел разлив шести 20-литровых емкостей, что привело к сильному испарению запаха и паров на асфальте.
Предполагается, что утечка кислоты произошла из разлившихся бочек, что вызвало выпуск едкого запаха и паров на месте происшествия. Также было обнаружено значительное содержание сероводорода и хлористого водорода в воздухе в данной локации, что указывает на присутствие химических веществ.