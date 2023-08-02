Событие на Алтуфьевском шоссе: подробности и последствия

Вечером в Москве, водитель грузовика остановился около одного из домов на Сельскохозяйственной улице и загрузил несколько бочек в кузов. Затем он отправился на полигон, расположенный на Алтуфьевском шоссе, чтобы разгрузить контейнеры. Во время этого процесса произошел разлив шести 20-литровых емкостей, что привело к сильному испарению запаха и паров на асфальте.