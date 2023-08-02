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Событие на Алтуфьевском шоссе: подробности и последствия

2 августа 2023, 08:28
1 августа на полигоне по переработке отходов на Алтуфьевском шоссе произошло неожиданное событие - разлив шести 20-литровых бочек с химикатами. По информации издания "Аргументы и Факты", одной из вероятных причин стала утечка кислоты, пишет Pravda.Ru.

Вечером в Москве, водитель грузовика остановился около одного из домов на Сельскохозяйственной улице и загрузил несколько бочек в кузов. Затем он отправился на полигон, расположенный на Алтуфьевском шоссе, чтобы разгрузить контейнеры. Во время этого процесса произошел разлив шести 20-литровых емкостей, что привело к сильному испарению запаха и паров на асфальте.

Предполагается, что утечка кислоты произошла из разлившихся бочек, что вызвало выпуск едкого запаха и паров на месте происшествия. Также было обнаружено значительное содержание сероводорода и хлористого водорода в воздухе в данной локации, что указывает на присутствие химических веществ.

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