Смотреть в оба. Больше трех тысяч омичей пострадали от нападения опасных насекомых

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике нападений клещей в Омской области. По данным на конец июля, от укусов паукообразных пострадали 3 450 человек, в том числе 976 детей. Цифр при этом пугаться не стоит, так как показатели не превышают среднемноголетних значений.
Как правило, большинство омичей после укусов обращаются к медикам и сдают насекомых на исследование. Как оказалось, 1,9% клещей были переносчиками клещевого энцефалита, 14,1% — переносчиками боррелий. В 1,7% случаях они носили возбудитель эрлихиоза, в 2,1% случаях — анаплазмоза.
«Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила — 0,7%», — добавили в пресс-службе ведомства.
К слову, с начала 2023 года в Омской области против клещевого энцефалиты привились больше 79 тыс жителей. Ранее Город55 писал о рекомендациях по тому, как защитить себя от опасных членистоногих.