Смотреть в оба. Больше трех тысяч омичей пострадали от нападения опасных насекомых

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике нападений клещей в Омской области. По данным на конец июля, от укусов паукообразных пострадали 3 450 человек, в том числе 976 детей. Цифр при этом пугаться не стоит, так как показатели не превышают среднемноголетних значений.