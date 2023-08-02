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Published Сегодня, 07:03

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Смотреть в оба. Больше трех тысяч омичей пострадали от нападения опасных насекомых

2 августа 2023, 07:03
Фото: Город55
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В Омской области от укусов клещей пострадали почти три тысячи человек

В числе укушенных также немало детей.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали о статистике нападений клещей в Омской области. По данным на конец июля, от укусов паукообразных пострадали 3 450 человек, в том числе 976 детей. Цифр при этом пугаться не стоит, так как показатели не превышают среднемноголетних значений.

Как правило, большинство омичей после укусов обращаются к медикам и сдают насекомых на исследование. Как оказалось, 1,9% клещей были переносчиками клещевого энцефалита, 14,1% — переносчиками боррелий. В 1,7% случаях они носили возбудитель эрлихиоза, в 2,1% случаях — анаплазмоза.

«Проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила — 0,7%», — добавили в пресс-службе ведомства.

К слову, с начала 2023 года в Омской области против клещевого энцефалиты привились больше 79 тыс жителей. Ранее Город55 писал о рекомендациях по тому, как защитить себя от опасных членистоногих.

Осторожно, клещи! Омичам дали советы, как обезопасить себя от переносчиков энцефалита
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#Алина Ясинская#Здоровье#Новости#Омск
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