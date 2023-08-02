Ситуация на рынке шоколада в России: что ждать в будущем?

Ситуация на рынке шоколадных изделий в России становится все более сложной. Ведущие производители конфет замечают, что цены на основные ингредиенты, такие как какао-бобы и сахар, растут. Это создает проблему для отрасли, о которой мы сегодня поговорим, пишет Pravda.Ru.