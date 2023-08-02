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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Ситуация на рынке шоколада в России: что ждать в будущем?

2 августа 2023, 08:35
Ситуация на рынке шоколадных изделий в России становится все более сложной. Ведущие производители конфет замечают, что цены на основные ингредиенты, такие как какао-бобы и сахар, растут. Это создает проблему для отрасли, о которой мы сегодня поговорим, пишет Pravda.Ru.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Вячеслав Лашманкин, подтвердил, что цены на основные ингредиенты значительно выросли. Это связано с несколькими факторами, но есть надежда, что проблема будет решена в ближайшее время.

На данный момент в некоторых регионах России уже началась переработка нового урожая сахарной свеклы. Это может помочь стабилизировать цены на рынке. Кроме того, перспективы урожая какао в Западной Африке также могут повлиять на цены на какао-бобы и их продукты.

Текущая ситуация на рынке шоколадного производства необычна. Цены на какао-бобы, какао-масло и другие продукты переработки растут одновременно. Обычно эти цены меняются в разные стороны. Это вызывает интерес у производителей и специалистов отрасли.

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