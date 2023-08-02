Ситуация на рынке шоколада в России: что ждать в будущем?

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Вячеслав Лашманкин, подтвердил, что цены на основные ингредиенты значительно выросли. Это связано с несколькими факторами, но есть надежда, что проблема будет решена в ближайшее время.
На данный момент в некоторых регионах России уже началась переработка нового урожая сахарной свеклы. Это может помочь стабилизировать цены на рынке. Кроме того, перспективы урожая какао в Западной Африке также могут повлиять на цены на какао-бобы и их продукты.
Текущая ситуация на рынке шоколадного производства необычна. Цены на какао-бобы, какао-масло и другие продукты переработки растут одновременно. Обычно эти цены меняются в разные стороны. Это вызывает интерес у производителей и специалистов отрасли.