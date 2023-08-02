Российских пенсионеров ждет индексация выплат

Каждой из этих категорий будет начислена разная сумма выплаты. Так, для работающих пенсионеров индексация будет равна выплатам от их работодателя в социальный фонд. Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2022 году, выплаты будут проиндексированы на 354 рубля. У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».