Российских пенсионеров ждет индексация выплат

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:59
Каждой из этих категорий будет начислена разная сумма выплаты. Так, для работающих пенсионеров индексация будет равна выплатам от их работодателя в социальный фонд. Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2022 году, выплаты будут проиндексированы на 354 рубля. У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Перерасчеты будет проводить Пенсионный фонд РФ автоматически, без необходимости подачи заявлений.