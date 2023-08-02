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Российских пенсионеров ждет индексация выплат

2 августа 2023, 09:49
По словам юриста Олега Колотушкина, в этом году пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы. Это коснется работающих пенсионеров, тех, кто вышел на пенсию в 2022 году, пенсионеров, отметивших 80-летний юбилей, а также получивших статус неработающих.

Каждой из этих категорий будет начислена разная сумма выплаты. Так, для работающих пенсионеров индексация будет равна выплатам от их работодателя в социальный фонд. Пенсионерам, вышедшим на пенсию в 2022 году, выплаты будут проиндексированы на 354 рубля. У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, фиксированная часть пенсии увеличится в два раза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Перерасчеты будет проводить Пенсионный фонд РФ автоматически, без необходимости подачи заявлений.

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