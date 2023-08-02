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Прокуратура обязала мэрию Омска выделить девушке-инвалиду и ее матери жилье

2 августа 2023, 04:20
Фото: Город55
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Семья признана малоимущей, и проживает у родственников.

В региональной прокуратуре рассказали о нарушении жилищных прав омички, которая еще в детстве получила статус инвалида. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.

Как выяснилось, 18-летняя девушка больше пяти лет состояла на учете как нуждающаяся в жилье по договору социального найма. Известно, что за омичкой ухаживает мать. Семья признана малоимущей, у них нет в собственности никакой недвижимости. Пока что им приходится жить у родственников.

«Несмотря на изложенные обстоятельства, а также требования жилищного законодательства, женщины до настоящего времени благоустроенным жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке не обеспечены», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим представители надзорного ведомства обратились в суд. Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров достаточно активно поддерживал исковое заявление о предоставлении жилья семье, так что суд обязал муниципалитет выполнить указанные требования.

В скором времени девушка и ее мать получат благоустроенную квартиру, не дожидаясь очереди. Прокуратура контролирует, чтобы судебное решение было исполнено мэрией.

Ранее Город55 о расширении списка чиновников, которым положена компенсация из бюджета по аренде жилья.

В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жилья
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия#Прокуратура Омской области#Инвалиды#Жилье#Социальное жилье
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