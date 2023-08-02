Прокуратура обязала мэрию Омска выделить девушке-инвалиду и ее матери жилье

Как выяснилось, 18-летняя девушка больше пяти лет состояла на учете как нуждающаяся в жилье по договору социального найма. Известно, что за омичкой ухаживает мать. Семья признана малоимущей, у них нет в собственности никакой недвижимости. Пока что им приходится жить у родственников.