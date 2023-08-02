Прокуратура обязала мэрию Омска выделить девушке-инвалиду и ее матери жилье

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В региональной прокуратуре рассказали о нарушении жилищных прав омички, которая еще в детстве получила статус инвалида. Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку.
Как выяснилось, 18-летняя девушка больше пяти лет состояла на учете как нуждающаяся в жилье по договору социального найма. Известно, что за омичкой ухаживает мать. Семья признана малоимущей, у них нет в собственности никакой недвижимости. Пока что им приходится жить у родственников.
«Несмотря на изложенные обстоятельства, а также требования жилищного законодательства, женщины до настоящего времени благоустроенным жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке не обеспечены», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
В связи с этим представители надзорного ведомства обратились в суд. Зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров достаточно активно поддерживал исковое заявление о предоставлении жилья семье, так что суд обязал муниципалитет выполнить указанные требования.
В скором времени девушка и ее мать получат благоустроенную квартиру, не дожидаясь очереди. Прокуратура контролирует, чтобы судебное решение было исполнено мэрией.
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