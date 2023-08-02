Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Причины возникновения головокружений: что говорит эксперт?

2 августа 2023, 12:01
Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал о причинах головокружений.

По словам эксперта, есть четыре основных причины, вызывающих головокружение у людей.

Первая и наиболее распространенная причина — остеохондроз шейного отдела позвоночника. В шейном отделе проходят артерии вертебральные, которые обеспечивают кровоснабжение мозжечка. Сужение этих артерий из-за остеохондроза или других проблем с позвоночником приводит к нарушению кровоснабжения мозга и, как результат, к головокружениям, отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.

Вторая причина — неправильное питание и анемия, вызванная низкой кислотностью желудка. В таком случае организм не может правильно усваивать железо, что может привести к головокружениям. Решение проблемы заключается в восстановлении работы органов пищеварения.

Третья причина связана с изменениями в носоглотке и внутреннем ухе, вызванными воспалительными процессами. Эти изменения также могут приводить к головокружениям.

И наконец, четвертая причина — атеросклероз. В пожилом возрасте атеросклероз может вызывать головокружения из-за сужения сосудов и уменьшения кровотока к головному мозгу.

Керекеша подчеркнул, что при диагнозе «атеросклероз» сосудорасширяющие средства бесполезны. Вместо этого рекомендуется принимать препараты, которые улучшают свойства крови и способствуют легкому протеканию через суженные сосуды. Поэтому предпочтительно использовать аспирин или другие препараты, похожие на него.

Подпишитесь
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Сегодня, 07:48
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Сегодня, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня, 11:58
Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие
Сегодня, 07:14
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
Сегодня, 11:15
Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября
Сегодня, 11:41