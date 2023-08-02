Причины возникновения головокружений: что говорит эксперт?

Первая и наиболее распространенная причина — остеохондроз шейного отдела позвоночника. В шейном отделе проходят артерии вертебральные, которые обеспечивают кровоснабжение мозжечка. Сужение этих артерий из-за остеохондроза или других проблем с позвоночником приводит к нарушению кровоснабжения мозга и, как результат, к головокружениям, отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.