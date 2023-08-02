Причины возникновения головокружений: что говорит эксперт?

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
По словам эксперта, есть четыре основных причины, вызывающих головокружение у людей.
Первая и наиболее распространенная причина — остеохондроз шейного отдела позвоночника. В шейном отделе проходят артерии вертебральные, которые обеспечивают кровоснабжение мозжечка. Сужение этих артерий из-за остеохондроза или других проблем с позвоночником приводит к нарушению кровоснабжения мозга и, как результат, к головокружениям, отметил эксперт в интервью Pravda.Ru.
Вторая причина — неправильное питание и анемия, вызванная низкой кислотностью желудка. В таком случае организм не может правильно усваивать железо, что может привести к головокружениям. Решение проблемы заключается в восстановлении работы органов пищеварения.
Третья причина связана с изменениями в носоглотке и внутреннем ухе, вызванными воспалительными процессами. Эти изменения также могут приводить к головокружениям.
И наконец, четвертая причина — атеросклероз. В пожилом возрасте атеросклероз может вызывать головокружения из-за сужения сосудов и уменьшения кровотока к головному мозгу.
Керекеша подчеркнул, что при диагнозе «атеросклероз» сосудорасширяющие средства бесполезны. Вместо этого рекомендуется принимать препараты, которые улучшают свойства крови и способствуют легкому протеканию через суженные сосуды. Поэтому предпочтительно использовать аспирин или другие препараты, похожие на него.