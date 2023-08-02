Почему важно быть честными с детьми во время развода

«Договорились, что, например, второй родитель приходит по выходным или позвонил, сказал: „Я приду завтра“, в общем, важно, чтобы он приходил, потому что ребёнок ждёт, надеется. Если родитель начинает обещать и не выполнять вот эти свои обещания, то это очень плохо сказывается на состоянии ребёнка, потому что и так стресс, а тут его ещё и обманывают», — подчеркнула Леонова.