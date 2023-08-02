Почему важно быть честными с детьми во время развода

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
По словам психолога, большое недоверие начинается с небольшой лжи. Ребенку нужно правильно объяснить, что мама и папа больше не будут жить вместе. Ложь о том, что один из родителей «космонавт» или «ушел за хлебом», только ухудшит ситуацию, пишет Pravda.Ru.
«Нельзя лгать, даже если он просто бросил и исчез, все равно нельзя обманывать. Все равно нужно сказать, что произошло развод, ситуация такая, что папа уехал, и я не знаю, вернется ли он», — пояснила Леонова.
Ситуацию можно объяснить ребенку любого возраста. Однако, по словам психолога, наиболее уязвимы дети в возрасте от 6 до 8 лет.
«Серьезная семейная история, такая как развод родителей, скорее всего, будет воспринята ими как что-то, что происходит из-за них самих, что „я не достаточно хороший, я не слушался, я какой-то не такой, и поэтому папа и мама разводятся“, — уточнила эксперт.
Дети старше уже способны анализировать и делать выводы из ситуации. Что касается маленьких детей, то здесь родители должны правильно распределить время, которое будут уделять своему ребенку.
«Договорились, что, например, второй родитель приходит по выходным или позвонил, сказал: „Я приду завтра“, в общем, важно, чтобы он приходил, потому что ребёнок ждёт, надеется. Если родитель начинает обещать и не выполнять вот эти свои обещания, то это очень плохо сказывается на состоянии ребёнка, потому что и так стресс, а тут его ещё и обманывают», — подчеркнула Леонова.