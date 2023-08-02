Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
С россиян смогут брать деньги за вызов скорой помощи, если у пациента обострилось хроническое заболевание или внезапно открылось новая болезнь, но при этом нет угрозы жизни человека. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
Согласно документу, госпитализация и обследование также будет платными, если на это не будет назначения врача. Если пациенту требуется прием у узкого специалиста, а терапевт не видит для этого оснований, то за услугу необходимо будет заплатить.
Индивидуальное наблюдение медицинской сестры за пациентом также станет платным, если на это нет рекомендации лечащего врача. За анонимное обращение в медицинскую организацию также планируется брать деньги.
Постановление правительства будет действовать до 1 сентября 2026 года.