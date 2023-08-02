Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

Платные скорые? Как изменятся медицинские услуги с 1 сентября

2 августа 2023, 11:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила по вызову скорой помощи

За госпитализацию и обследование придется заплатить, если на то нет рекомендации лечащего врача.

С россиян смогут брать деньги за вызов скорой помощи, если у пациента обострилось хроническое заболевание или внезапно открылось новая болезнь, но при этом нет угрозы жизни человека. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно документу, госпитализация и обследование также будет платными, если на это не будет назначения врача. Если пациенту требуется прием у узкого специалиста, а терапевт не видит для этого оснований, то за услугу необходимо будет заплатить.

Индивидуальное наблюдение медицинской сестры за пациентом также станет платным, если на это нет рекомендации лечащего врача. За анонимное обращение в медицинскую организацию также планируется брать деньги.

Постановление правительства будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Читайте также:
В Омске расширили список чиновников, которым положена компенсация за аренду жильяПолномочия замминистров в Омской области планируют ограничить сроком в один год
#Евгений Игишев#Скорая помощь#Медицина#Правительство#Постановление#Постановление правительства РФ#Общество
Подпишитесь
Уложились в срок. В Омске завершили строительство развязки у Ленинградского моста
Сегодня, 07:48
Инсайд. Бережной может стать главой Минздрава и потерять пост главного «единоросса»
Сегодня, 08:16
Стало известно имя секретной звезды, которая выступит перед омичами на День города
Сегодня, 11:58
Зарплата до 70 тысяч. В два района Омской области требуются главные лесничие
Сегодня, 07:14
В Омске компании Антропенко разрешили построить часть школы на Космическом проспекте
Сегодня, 11:15