Переезжала дорогу. В Омске водитель на иномарке сбил девушку на электросамокате

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения двигался на машине марки Jeep по улице Бульвар Зеленый. В районе дома № 27 он сбил девушку 2008 года рождения, двигавшуюся на электросамокате. Она проезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.