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Переезжала дорогу. В Омске водитель на иномарке сбил девушку на электросамокате

2 августа 2023, 02:56
Фото: Город55
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В Омске водитель на иномарке сбил девушку на электросамокате

Инцидент случился в Кировском округе.

Вчера вечером, 1 августа, на Левом берегу случилось ДТП с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение около 20:15.

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения двигался на машине марки Jeep по улице Бульвар Зеленый. В районе дома № 27 он сбил девушку 2008 года рождения, двигавшуюся на электросамокате. Она проезжала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу. По факту случившегося полицейские запустили проверку.

Ранее Город55 писал о другом ДТП с электросамокатом. В Кировском округе юноша сбил женщину. У нее диагностировали перелом руки и другие травмы.

В Омске подросток на электросамокате сломал руку женщине
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск
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