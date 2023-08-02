Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Он сообщил, что информация о платной медицинской помощи не соответствует действительности и никаких изменений в ее оказании гражданам не планируется.
«Все виды медицинской помощи — в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Никаких изменений в этой части не планируется», — передает слова Кузнецова пресс-служба Минздрава России.
Помощник министра здравоохранения также подчеркнул, что случаи оказания платной медицинской помощи не исключены, однако по большей части встречаются когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента. Необходимая же медицинская помощь гражданам России оказывается бесплатно по полису ОМС.
«Решение вопроса о применении определенных диагностических и лечебных процедур является полномочием лечащего врача. Именно он принимает решение о необходимости того или иного вмешательства, назначении диагностических процедур, анализов, лекарств, выдает направления. В этом отношении никаких изменений не было, нет и не планируется», — отметил Кузнецов.
Минздрав обращает внимание, что медорганизации при заключении договора на оказание платных услуг обязаны доступно предоставить пациенту информацию о возможности получить соответствующую медицинскую помощь бесплатно в рамках программы госгарантий.
Также медицинская организация обязана уведомить пациента о предельных сроках ожидания медпомощи при получении ее бесплатно. Это требование закреплено постановлением Правительства РФ, действует с 2012 года и является обязательным.