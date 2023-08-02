Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи

Помощник министра здравоохранения также подчеркнул, что случаи оказания платной медицинской помощи не исключены, однако по большей части встречаются когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента. Необходимая же медицинская помощь гражданам России оказывается бесплатно по полису ОМС.