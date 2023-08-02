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Остались жена и шестеро детей. В зоне СВО погиб 34-летний житель Омской области

2 августа 2023, 05:17
Фото: 1MI
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В спецоперации погиб 34-летний житель Москаленского района Омской области

Ринат Шайкин погиб в бою 22 июля.

В зоне проведения спецоперации 22 июля погиб 34-летний житель Москаленского района Омской области Ринат Шайкин. Об этом сообщили в Москаленском МО ВПП «Единая Россия».

Ринат Шайкин родился в 1988 году в селе Красный Цвет Москаленского района. В 2005 году окончил среднюю школу, а в 2007–2009 годах проходил срочную службу в армии в звании рядового. Был наводчиком самоходных артиллерийский орудий. В последнее время проживал в селе Тумановка.

У военнослужащего остались жена и шестеро детей.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Рината Шайкина.

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