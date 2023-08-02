Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Сенатор от Омской области Дмитрий Перминов, рассказал что Вооруженные силы Украины запускают беспилотники с территории России. В частности, речь идет о БПЛА, атаковавших Москву в последние дни.
«Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помогать правоохранительным органам. Им одним без поддержки и консолидации всего общества будет крайне сложно справиться с этой ситуацией», — передает слова сенатора издание «Ura.ru».
Дмитрий Перминов подчеркнул, что россияне должны относится внимательнее к происходящему вокруг.
«Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, а сейчас у всех есть телефоны, сообщили в компетентные органы. Кто-то пытается кого-то склонить, подкупить, чтобы запустил беспилотник, — тоже нужно донести до правоохранительной организации», — рассказал член Совета Федерации.
Напомним, в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. В 50-тиэтажном здании «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» произошел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил: незначительно повреждены фасады двух башен. Пострадал один человек. Погибших нет.