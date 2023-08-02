Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России

Напомним, в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. В 50-тиэтажном здании «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» произошел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил: незначительно повреждены фасады двух башен. Пострадал один человек. Погибших нет.