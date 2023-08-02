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Омский сенатор рассказал, что ВСУ запускает дроны с территории России

2 августа 2023, 05:39
Фото: Midjourney
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Дмитрий Перминов считает, что люди должны помогать правоохранительным органам и сообщать о запуске беспилотников.

Сенатор от Омской области Дмитрий Перминов, рассказал что Вооруженные силы Украины запускают беспилотники с территории России. В частности, речь идет о БПЛА, атаковавших Москву в последние дни.

«Эти беспилотники не с территории Украины прилетают. Они прилетают с наших территорий, то есть кто-то запускает их. Поэтому необходимо проявлять бдительность и помогать правоохранительным органам. Им одним без поддержки и консолидации всего общества будет крайне сложно справиться с этой ситуацией», — передает слова сенатора издание «Ura.ru».

Дмитрий Перминов подчеркнул, что россияне должны относится внимательнее к происходящему вокруг.

«Если увидели в поле, что кто-то пытается что-то запустить, а сейчас у всех есть телефоны, сообщили в компетентные органы. Кто-то пытается кого-то склонить, подкупить, чтобы запустил беспилотник, — тоже нужно донести до правоохранительной организации», — рассказал член Совета Федерации.

Напомним, в ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали Москву. В 50-тиэтажном здании «IQ-квартал» в деловом центре «Москва-Сити» произошел взрыв. Мэр Сергей Собянин заявил: незначительно повреждены фасады двух башен. Пострадал один человек. Погибших нет.

Взрыв и эвакуация. Что известно об атаке беспилотников на Москву 30 июля
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#Евгений Игишев#Дмитрий Перминов#Бпла#Беспилотник#Всу#Дрон#Сенаторы#Общество#Омск#Омская область#Москва
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