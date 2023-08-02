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Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за стройки детской инфекционной больницы

2 августа 2023, 06:06
Фото: 1MI
Колеса строительной техники необходимо мыть при выезде с объекта
Ранее на эту проблему обратил внимание бывший министр энергетики Антон Гаак.

Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за строительства детской инфекционной больницы на Левобережье. Стационар возводят на улице Перелета рядом с БСМП. Читатели Города55 прислали в редакцию ролик, в котором видно, что из-за строительной техники на дорогах остаются комки земли.

Колеса строительной техники необходимо мыть при выезде с объекта
Видео: 1MI

Согласно правилам, колеса строительной техники необходимо мыть при выезде с объекта.

«Лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора», — говорится в своде правил организации строительства.

Отметим, что неделю назад на эту же проблему обратил внимание бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак.

Детскую инфекционку на 300 мест планируют построить к 2027 году. Возведением объекта занимается военно-строительная компания.

Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
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#Евгений Игишев#Грязь#Стройка#Больница#Жалоба#Общество#Город#Строительство#Омск#Омская область#Видео
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