Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за стройки детской инфекционной больницы

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за строительства детской инфекционной больницы на Левобережье. Стационар возводят на улице Перелета рядом с БСМП. Читатели Города55 прислали в редакцию ролик, в котором видно, что из-за строительной техники на дорогах остаются комки земли.
Согласно правилам, колеса строительной техники необходимо мыть при выезде с объекта.
«Лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора», — говорится в своде правил организации строительства.
Отметим, что неделю назад на эту же проблему обратил внимание бывший министр энергетики Омской области Антон Гаак.
Детскую инфекционку на 300 мест планируют построить к 2027 году. Возведением объекта занимается военно-строительная компания.