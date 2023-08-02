Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за стройки детской инфекционной больницы

Омичи пожаловались на грязь на дорогах из-за строительства детской инфекционной больницы на Левобережье. Стационар возводят на улице Перелета рядом с БСМП. Читатели Города55 прислали в редакцию ролик, в котором видно, что из-за строительной техники на дорогах остаются комки земли.