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Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу

2 августа 2023, 10:08
Фото: Телеграм-канал мэра Омска
Есть две обоснованных версии такого расположения монумента.

Мэр Омска Сергей Шелест объяснил, почему памятник основателю города Ивану Бухгольцу обращен лицом к Иртышу. Есть две обоснованных версии такого расположения монумента. Первая — историческая.

«Всадник, в данном случае, олицетворяет заслуги и подвиги конкретной личности перед государством, а статуя коня — государственную силу и мощь. Скульптура коня смотрит на Иртыш, а фигура государственного деятеля повернута в сторону устья Оми. В правой руке всадник держит план крепости, а левая просторно раскинута в сторону левого берега реки Омь, где и была построена первая крепость нашего города», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Также расположение конной скульптуры именно в таком виде открывает на нее обзор с пешеходной дорожки по Иртышской набережной. Памятник также хорошо видно с дороги и Ленинградского моста.

Памятник Ивану Бухгольцу установили минувшей ночью. Торжественное открытие монумента пройдет в пятницу, 4 августа, в 18:00.

Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью
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#Евгений Игишев#Памятники#Иван Бухгольц#Скульптура#Конная скульптура#Иртышская набережная#Общество#Город#Омск#Омская область
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