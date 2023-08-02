Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Мэр Омска Сергей Шелест объяснил, почему памятник основателю города Ивану Бухгольцу обращен лицом к Иртышу. Есть две обоснованных версии такого расположения монумента. Первая — историческая.
«Всадник, в данном случае, олицетворяет заслуги и подвиги конкретной личности перед государством, а статуя коня — государственную силу и мощь. Скульптура коня смотрит на Иртыш, а фигура государственного деятеля повернута в сторону устья Оми. В правой руке всадник держит план крепости, а левая просторно раскинута в сторону левого берега реки Омь, где и была построена первая крепость нашего города», — рассказал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Также расположение конной скульптуры именно в таком виде открывает на нее обзор с пешеходной дорожки по Иртышской набережной. Памятник также хорошо видно с дороги и Ленинградского моста.
Памятник Ивану Бухгольцу установили минувшей ночью. Торжественное открытие монумента пройдет в пятницу, 4 августа, в 18:00.